Картофельное пюре будет вкуснее, если перестать делать его на воде: неожиданный совет

Картофельное пюре с подливкой – это лучший выбор для семейного ужина, но иногда оно может быть немного пресным и невкусным.

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Картофель легко просто отварить в воде, но Крис Джо, кулинарный эксперт и основатель CJ Eats Recipes, поделился секретом, согласно которому картофельное пюре намного вкуснее, если варить его на курином бульоне, пишет Express.

Попробовав этот метод однажды, вы никогда не вернетесь к предыдущему, говорит он. Приготовление картофеля в курином бульоне насыщает его травами и приправами, придавая ему более глубокий вкус с минимальными усилиями.

Каждый кусочек вашего картофельного пюре будет насыщенным вкусом еще до добавления молока или масла, что сделает его полноценным самостоятельным блюдом, а не просто основой для подливки.

Этот простой метод улучшает общий вкус вашего картофельного пюре, поэтому независимо от того, готовите ли вы жаркое, пастуший пирог или классическую колбасу с картофельным пюре, ваше блюдо всегда будет более сытным и насыщенным на вкус.

Ингредиенты

1,4 кг картофеля

1,9 литра куриного бульона

115 г несоленого сливочного масла

Пять зубчиков чеснока (натертых)

Одна столовая ложка тимьяна

Одна столовая ложка розмарина

Одна столовая ложка лука-шнитт

50 г сыра пармезан

120 мл сливок

120 мл цельного молока

Соль и перец.

Способ приготовления

Для начала почистите картофель и нарежьте его ровными кусочками по пять сантиметров. Простой способ сделать это – сначала разрезать его вдоль, а затем трижды поперек, чтобы получить шесть кусочков на картофелину.

Затем наполните большую кастрюлю картофелем и залейте куриным бульоном. Вы можете добавить несколько кубиков бульона в воду, купить готовый куриный бульон или даже приготовить его самостоятельно.

Поставьте на сильный огонь, а затем варите картофель в течение 20 минут, пока он не станет мягким.

Тем временем растопите масло в небольшой сковороде, затем добавьте тертый чеснок, тимьян, розмарин, затем приправьте солью и перцем. Дайте маслу пожариться примерно пять минут, чтобы травы настоялись.

Когда картофель будет готов, процедите его и разомните. Верните в кастрюлю на слабый огонь, затем добавьте сливочное масло с травами, сливки, цельное молоко и пармезан.

Смешивайте, пока не получите картофельное пюре, затем посыпьте сверху луком, и ваше аппетитное пюре готово к подаче.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить картофельное пюре без комочков.

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