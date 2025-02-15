Киевсовет: строительство в 'дворике с воронами' на Рейтарской не планируется

Строительство на месте "дворика с воронами" отменяется. Киевсовет предоставил участок на улице Рейтарской, 9 в аренду на 10 лет, но исключительно для обслуживания туристической инфраструктуры и заведений общественного питания.

Видео дня

Заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заверил, что слухи о возможной застройке этой территории не соответствуют действительности.

Статус территории

"Дворик с воронами" находится на территории центрального исторического ареала Киева и входит в археологическую и архитектурную охранные зоны столицы, что исключает возможность возведения жилых комплексов, торговых центров или офисных зданий на этом месте.

Единственное разрешенное использование на Рейтарской — обслуживание уже существующих туристических объектов и ресторанов.

Когда и кому участок передали в аренду

Летом 2024 года Киевсовет проголосовал за передачу участка площадью 0,11 га компании "Центр регионального развития". Организация владеет семью зданиями на улице Рейтарской (9А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л) и оформиоа право собственности на них с 2021 по 2023 год.

Историческая значимость дворика

"Дворик с воронами" известен киевлянам благодаря вольеру с тремя воронами, установленному в начале 1990-х годов. С того времени этот уголок Верхнего города популярное место среди киевлян и туристов.

Киевсовет уверяет, что его дальнейшая судьба остается неизменной, а территорию продолжат использовать исключительно в туристических и культурных целях.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, о судьбе киевского моста им. Евгении Бош.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.