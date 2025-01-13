Киллиана Мерфи не будет: известны новые детали о фильме '28 лет спустя'

Фильм "28 лет спустя" (28 Years Later) вызвал большой ажиотаж в сети. Стало известно, что актер Киллиан Мерфи, исполнитель одной из главных ролей в предыдущих частях, не будет участвовать в новой экранизации.

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Режиссер Джон Рассел уже подтвердил, что лента выйдет без Мерфи, а фокус будет сосредоточен на новых персонажах и ситуациях постапокалиптического мира. В сети появилась предварительная информация о долгожданной премьере

Роль Килиана Мерфи в фильме "28 дней спустя" является одной из самых ярких и памятных в его карьере. Персонаж стал символом выживания, борьбы за жизнь в постапокалиптическом мире, полном опасности и неизвестности.

Мерфи выступил исполнительным продюсером сиквела, в то время как в главных ролях появятся Рейф Файнз, Джоди Комер и Аарон Тейлор-Джонсон.

"28 дней спустя" (28 Days Later) – это культовый британский фильм ужасов 2002 года, рассказывающий о выживании в постапокалиптическом мире после вспышки смертельно опасного вируса. "28 недель спустя" (28 Weeks Later) – продолжение первого фильма, действие в котором происходит спустя несколько месяцев после событий первой части.

Трейлер "28 лет спустя", дающий общее представление о сюжете фильма, атмосфере и персонажах, вышел 10 декабря 2024 года и собрал 60 млн просмотров в сутки – это рекорд 2024 года и второй результат для фильмов ужасов в целом.

Зрители отметили, что актер, играющий зомби, весьма похож на Мерфи.

Бойл в интервью Empire отметил, что решение привлечь Ангуса Нилла не было маркетинговым ходом, и он не думал, что появление актера настолько запутает зрителей.

Бюджет "28 лет спустя" составляет 60 миллионов долларов. Лента может дать новый старт трилогии по сценарию Алекса Гарленда.

Продюсер Эндрю Макдональд отметил, что Мерфи может повторить свою роль "ближе к завершению трилогии".

Пока точных деталей по сюжету нет. В предыдущих фильмах основной темой было распространение вируса rage, превращающего людей в агрессивных зомби. В новом фильме, вероятно, будет исследоваться, как мир изменился спустя 28 лет после начала эпидемии.

Поскольку основные герои из предыдущих частей отсутствуют, сюжет, вероятно, сфокусируется на новых персонажах, которые столкнутся с последствиями распространения вируса через десятилетия.

Ранее Бойл в интервью раскрыл несколько подробностей: в центре истории будет семья из трех человек, скрывающаяся от инфицированных на острове, соединенном дамбой с материковой частью Великобритании.

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