Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат
Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основу этой закуски составляет пекинская капуста.
Как приготовить кимчи дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником evgeniakarpa. А в результате вы получите идеальную корейскую закуску без особого труда и больших финансовых затрат.
Ингредиенты
- Пекинская капуста – 4-5 шт
- Соль – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Морковь тертая – 100 гр.
- Редька дайкон тертая – 100 гр.
- Зеленый лук – 100 гр.
Ингредиенты для острого соуса
- Чеснок – 50 гр.
- Имбирь свежий – 50 гр.
- Чили сухой – 50 гр.
- Анчоусы – 20 гр.
- Креветки сушеные – 2-3 шт.
- Соевый соус – 50 мл.
- Вода – 50 мл.
- Мука рисовая – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Пекинскую капусту разрезать пополам.
2. Сахар смешать с солью. И хорошо пересыпать капусту.
3. Сложить в банку, закрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.
4. Капусту хорошо промываем и отжимаем от лишней жидкости.
5. Все ингредиенты для соуса смешиваем и пробиваем до однородности.
6. Смешиваем капусту с соусом и оставляем еще на сутки при комнатной температуре.
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