Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основу этой закуски составляет пекинская капуста.

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Как приготовить кимчи дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником evgeniakarpa. А в результате вы получите идеальную корейскую закуску без особого труда и больших финансовых затрат.

Ингредиенты

Пекинская капуста – 4-5 шт

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Морковь тертая – 100 гр.

Редька дайкон тертая – 100 гр.

Зеленый лук – 100 гр.

Ингредиенты для острого соуса

Чеснок – 50 гр.

Имбирь свежий – 50 гр.

Чили сухой – 50 гр.

Анчоусы – 20 гр.

Креветки сушеные – 2-3 шт.

Соевый соус – 50 мл.

Вода – 50 мл.

Мука рисовая – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Пекинскую капусту разрезать пополам.

2. Сахар смешать с солью. И хорошо пересыпать капусту.

3. Сложить в банку, закрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.

4. Капусту хорошо промываем и отжимаем от лишней жидкости.

5. Все ингредиенты для соуса смешиваем и пробиваем до однородности.

6. Смешиваем капусту с соусом и оставляем еще на сутки при комнатной температуре.

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