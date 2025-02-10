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Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
426
Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

Кимчи – это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей. Основу этой закуски составляет пекинская капуста.

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Как приготовить кимчи дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником evgeniakarpa. А в результате вы получите идеальную корейскую закуску без особого труда и больших финансовых затрат.

Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

Ингредиенты

  • Пекинская капуста – 4-5 шт
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Морковь тертая – 100 гр.
  • Редька дайкон тертая – 100 гр.
  • Зеленый лук – 100 гр.

Ингредиенты для острого соуса

  • Чеснок – 50 гр.
  • Имбирь свежий – 50 гр.
  • Чили сухой – 50 гр.
  • Анчоусы – 20 гр.
  • Креветки сушеные – 2-3 шт.
  • Соевый соус – 50 мл.
  • Вода – 50 мл.
  • Мука рисовая – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Пекинскую капусту разрезать пополам.

2. Сахар смешать с солью. И хорошо пересыпать капусту.

3. Сложить в банку, закрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 1-2 дня.

Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

4. Капусту хорошо промываем и отжимаем от лишней жидкости.

5. Все ингредиенты для соуса смешиваем и пробиваем до однородности.

Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

6. Смешиваем капусту с соусом и оставляем еще на сутки при комнатной температуре.

Кимчи: как приготовить дома вкусную корейскую закуску без больших затрат

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