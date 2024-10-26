Когда День студента 2024 года в Украине и откуда появился этот праздник

Каждый год 17 ноября в Украине и во многих странах мира отмечают День студента. Этот праздник объединяет молодежь, символизирует стремление к свободе и активной жизненной позиции.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, что эта дата имеет глубокое историческое содержание, связанное с событиями в Чехословакии 1939 года. Украина официально присоединилась к международной традиции празднования в 1999 году.

История праздника

История Дня студента начинается во время Второй мировой войны. 28 октября 1939 года пражские студенты вышли на демонстрацию по случаю годовщины провозглашения независимости Чехословакии. Протест закончился трагически: оккупационные войска разогнали митинг, а один из студентов Ян Оплетал был смертельно ранен.

15 ноября его похороны превратились в новую акцию протеста, которая вызвала жестокую реакцию нацистских властей. 17 ноября более 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь Заксенгаузен, а девять активистов казнили. Эти события стали основой для установления Международного дня студента в 1941 году на Всемирном конгрессе студентов в Лондоне.

Этот день неоднократно вдохновлял молодежь на борьбу за свободу и справедливость. Например, в 1989 году студенческие протесты в Праге дали начало Бархатной революции, которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Также 17 ноября является важной датой Греции: в 1973 году студенческое восстание в Афинском политехническом университете стало ключевым шагом к падению диктатуры "черных полковников".

Традиции праздника

Украинские студенты продолжают традицию не только развлекательных мероприятий, но и активное участие в общественной жизни. Особенно это заметно во время важных исторических событий, таких как Революция Достоинства, где молодежь выступала в авангарде протестов за демократические ценности.

До появления Дня студента в Украине часть празднований была связана с Татьяны днем, который приходится на 25 января. Этот день был отмечен как студенческий праздник в Российской империи и Советском Союзе, но современная Украина поддерживает европейскую традицию празднования именно 17 ноября.

Смена календаря также повлияла на восприятие Татьяниного дня: теперь украинские православные верующие празднуют его 12 января, согласно новою лианскому календарю. Таким образом, 17 ноября закрепился как единственный официальный День студента в Украине, синхронизированный с международными традициями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в мире отмечают Хэллоуин и как традиции связаны с этим праздником.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.