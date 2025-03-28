Когда лучше класть бананы в холодильник: не торопитесь, потому что испортятся

Бананы являются одними из тех фруктов, которые чаще всего выбрасывают в помойку, поскольку они слишком быстро созревают и темнеют. Это объясняется тем, что бананы являются одними из крупнейших производителей газа этилена – природного химического соединения, способствующего созреванию. Газ помогает изменить цвет и мягкость бананов, заставляя крахмал расщепляться и образовывать сахар, придавая фруктам сладкий вкус и мягкую текстуру.

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Эксперты говорят, что хранение бананов в холодильнике поможет сохранить их свежими дольше, но важно не делать это в неподходящий момент, иначе вы рискуете ухудшить вкус и текстуру фруктов, пишет OBOZ.UA.

Бананы следует класть в холодильник только после того, как они полностью созрели, и таким образом низкие температуры не позволят им созреть, не повлияв на их вкус.

Но если вы положите бананы в холодильник, когда они еще не полностью созрели, это помешает их дальнейшему созреванию. Кожа также почернеет от холода, а мякоть внутри не будет такой мягкой или сладкой, поскольку плод больше не созревает.

Одна из самых распространенных проблем состоит в том, что бананы становятся коричневыми в холодильнике, но низкие температуры влияют только на кожуру, оставляя фрукты внутри свежими и твердыми.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ученым удалось вырастить банан, который не становится коричневым.

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