Ученым удалось вырастить банан, который не становится коричневым

Ученые могут быть на шаг ближе к борьбе с пищевыми отходами после того, как вырастили банан, который не становится коричневым. Разработанный Tropic, биотехнологической компанией Норвича, генно-отредактированный фрукт может оставаться свежим и желтым в течение 12 часов после открытия, а также выдерживать удары во время транспортировки.

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Чтобы создать банан, эксперты Tropic обнаружили, как отключить ген, ответственный за производство фермента полифенолоксидазы, пишет Express.

Команде дали зеленый свет для продажи таких бананов на Филиппинах, Колумбии, Гондурасе, США и Канаде.

Фермент также вызывает потемнение помидоров, дыни, киви и грибов, подчеркивая потенциальные будущие направления исследований.

Другие ученые исследуют, как восковой защитный слой на некоторых фруктах, таких как яблоки и виноград, означает, что они могут быть менее восприимчивыми к повреждениям.

Пищевые отходы являются большим источником выбросов парниковых газов. Бананы являются четвертой по распространенности культурой в мире, но также культурой, которая быстро портится. По некоторым оценкам, 50% выращенных бананов никогда не едят".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что бананы могут скрыться с прилавков из-за существенных изменений климата.

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