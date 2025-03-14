Когда лучшее время для поездки в Париж: советы туристам

Париж прекрасен в любое время года. Независимо от выбранного сезона, этот город всегда оставляет незабываемые впечатления. Важно лишь заранее спланировать поездку, чтобы максимально насладиться пребыванием во французской столице. Важным моментом является жилье. Париж – один из самых посещаемых городов мира, поэтому гостиницы зачастую полностью забронированы заранее, особенно во время высокого сезона.

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Определить идеальное время для посещения непросто, ведь у каждого сезона есть свои особенности. Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть погодные условия, насыщенность туристического потока и расписание фестивалей и событий. Подробности рассказали эксперты Lonely Planet.

Июнь-август

Летний Париж наполнен жизнью: теплые вечера привлекают людей на берега Сены, кафе переполнены, а фестивали проходят один за другим. В июне и июле туристический поток достигает максимума, поэтому следует быть готовым к толпам в популярных локациях. В августе многие местные покидают город из-за жары, что приводит к закрытию некоторых ресторанов и магазинов.

Ключевые события:

Fête de la Musique (июнь) – день уличной музыки по всему городу.

Марш равенства Marche des Fiertés (июнь) – главное ЛГБТК+ событие Франции.

Фестиваль Rock en Seine (август) – один из самых больших рок-фестивалей Европы.

Сентябрь-ноябрь

Сентябрь знаменует возвращение парижан после отпусков, что оживляет культурную жизнь города. Октябрь и ноябрь становятся сезоном гастрономических фестивалей, винных дегустаций и театральных премьер.

Ключевые события:

Journées Européennes du Patrimoine (сентябрь) – Дни европейского наследия.

Fête des Vendanges de Montmartre (октябрь) – фестиваль сбора урожая на Монмартре.

Salon du Chocolat (ноябрь) – выставка для любителей шоколада.

Декабрь-февраль

Декабрь приносит праздничное настроение благодаря рождественским ярмаркам. Январь и февраль – идеальный период для бюджетных поездок: туристов меньше, а цены на жилье снижаются. Это также сезон больших зимних распродаж.

Ключевые события:

Marchés de Noël (декабрь) – рождественские ярмарки.

La Nuit Blanche (январь) – ночь современного искусства.

День святого Валентина (февраль) – романтическое время для пар.

Март-май

Весна – время цветущих садов, приятной погоды и меньшего наплыва туристов. Апрель и май особенно очаровательны благодаря ярким краскам природы и многочисленным культурным мероприятиям.

Ключевые события:

Международный марафон в Париже (апрель).

Foire de Paris (май) – большая ярмарка товаров.

Открытый чемпионат Франции по теннису (Ролан Гаррос) (май – июнь).

Так что французская столица очаровывает независимо от времени года, предлагая туристам уникальный опыт: летом – прогулки по набережной Сены, осенью – художественные фестивали, зимой – волшебную иллюминацию и уютные кафе, а весной – цветущие сады и романтическую атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой французский город неподалеку от Парижа станет идеальным для весеннего отпуска.

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