Когда нужно обрезать розы, чтобы улучшить их цветение: советы

Обрезка является важной частью ухода за розами, поскольку она поддерживает их здоровье и форму. Правильная обрезка не только формирует внешний вид растения, но и помогает улучшить циркуляцию воздуха, снизить риск заболеваний, а также способствует лучшему росту и обильному цветению.

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Важно учитывать особенности каждого вида роз, чтоб обеспечить им оптимальные условия для развития. Издание Express рассказало, когда следует обрезать кусты для улучшения цветения.

Когда обрезать розы

Несмотря на общее представление, что лучшее время для обрезки роз – это ранняя весна, когда кусты начинают выпускать новые листья, эксперты советуют обратить внимание на несколько нюансов. Специалисты по садоводству Джим и Мэри Компетти, отмечают, что обрезка в это время может нанести больше вреда, чем пользы. Они советуют садоводам проводить обрезку в конце зимы – с февраля по середину марта.

Такой подход, по их мнению, позволяет получить "большее и яркое цветение летом". Обрезка в этот период имеет огромное преимущество: поскольку растение не растет активно, риск его повреждения минимален. В то время как обрезка во время активного роста весной или летом может стать стрессом для роз, замедлив рост.

Эксперты по садоводству Dino Decking объясняют, что обрезка в начале марта закладывает основы для активного роста и обильного цветения в будущем сезоне. Удаление мертвых или слабых стеблей помогает растению сосредоточить свою энергию на здоровых побегах.

Как обрезать разные виды роз

Не все виды роз нуждаются в одинаковом подходе к обрезке.

Вот несколько советов для разных типов кустов:

Плетистые розы цветут несколько раз в год и не нуждаются в интенсивной обрезке. Поскольку они цветут на зрелых ветвях, их не следует обрезать в первые два года после посадки. Удаляйте только мертвые или поврежденные ветки. Чайно-гибридные и флорибундовые розы хорошо реагируют на интенсивную обрезку. Следует удалять мертвые или слабые стебли, обрезая их примерно на 15-30 см от земли. Это способствует хорошему росту и здоровому развитию растения.

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