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Оригинальный фаршированный перец с сосисками и яйцами: идеальное блюдо для полезного завтрака
Фаршированный перец – одно из самых простых и сытных домашних блюд, которое может быть отличным обедом и ужином, и даже завтраком. Фаршировать их можно мясом, грибами, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца сосисками и овощами.
Ингредиенты:
- перец сладкий
- сосиски
- помидоры
- сыр твердый
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. Сосиски нарежьте небольшими кусочками, помидор – мелкими кубиками, сыр натереть на терке. Перемешать ингредиенты, добавить соль – это будет начинка.
2. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите серединку. В каждую половинку перца вбить яйцо и выложить начинку сверху.
3. Запекайте 25-30 минут при 180°C. Когда сыр подрумянится, накрыть перцы фольгой, чтобы не подгорели!
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