Оригинальный фаршированный перец с сосисками и яйцами: идеальное блюдо для полезного завтрака

Фаршированный перец – одно из самых простых и сытных домашних блюд, которое может быть отличным обедом и ужином, и даже завтраком. Фаршировать их можно мясом, грибами, овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца сосисками и овощами.

Ингредиенты:

перец сладкий

сосиски

помидоры

сыр твердый

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Сосиски нарежьте небольшими кусочками, помидор – мелкими кубиками, сыр натереть на терке. Перемешать ингредиенты, добавить соль – это будет начинка.

2. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите серединку. В каждую половинку перца вбить яйцо и выложить начинку сверху.

3. Запекайте 25-30 минут при 180°C. Когда сыр подрумянится, накрыть перцы фольгой, чтобы не подгорели!

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