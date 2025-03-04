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Оригинальный фаршированный перец с сосисками и яйцами: идеальное блюдо для полезного завтрака

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
57
Оригинальный фаршированный перец с сосисками и яйцами: идеальное блюдо для полезного завтрака

Фаршированный перец – одно из самых простых и сытных домашних блюд, которое может быть отличным обедом и ужином, и даже завтраком. Фаршировать их можно мясом, грибами, овощами.

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Вкусный фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного фаршированного перца сосисками и овощами.

Рецепт перца

Ингредиенты:

  • перец сладкий
  • сосиски
  • помидоры
  • сыр твердый
  • яйца
  • специи

Способ приготовления:

1. Сосиски нарежьте небольшими кусочками, помидор – мелкими кубиками, сыр натереть на терке. Перемешать ингредиенты, добавить соль – это будет начинка.

Сосиски для начинки

2. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите серединку. В каждую половинку перца вбить яйцо и выложить начинку сверху.

Перец для блюда

3. Запекайте 25-30 минут при 180°C. Когда сыр подрумянится, накрыть перцы фольгой, чтобы не подгорели!

Готовый перец

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