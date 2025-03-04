Когда сажают лук весной: советы для хорошего урожая

Лук – один из тех овощей, которые достаточно просто выращивать на своем огороде, а затем хранить даже в домашних условиях. Однако, чтобы получить хороший и пригодный для хранения урожай, нужно позаботиться о правильной посадке и уходе за растением.

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Как сделать все оптимально, рассказал блог Klioma. Его эксперты поведалии о всех тонкостях выращивания этой культуры.

Подготовка почвы и выбор правильных соседей

Высаживать лук в почву можно несколькими способами. В любом случае грядка, на которой вы планируете выращивать овощ, требует подготовки.

Прежде всего проверьте кислотность – лук любит почву с нейтральной реакцией. Также позаботьтесь о том, чтобы в месте, где вы будете выращивать овощ, не застаивалась вода. А еще оно должно быть хорошо освещено, поэтому рядом не должно быть высоких растений, перекрывающих солнечные лучи.

Для обработки участка органическими удобрениями придерживайтесь дозировки до 5 кг средства на квадратный метр грядки. Также используйте для подкормки свежую золу, которая защитит урожай от вредных насекомых.

И, конечно, позаботьтесь о том, чтобы у лука были правильные соседи. Лучше всего она растет рядом с бобовыми, картофелем и всеми видами помидоров. Также не сажайте лук на одном и том же месте больше 4 лет подряд – после этого он начнет терять урожайность.

Как сеять лук весной

Для весенних посевов лучше всего подходят свежие семена лука без следов залежалости. Перед тем как опустить его в землю, семенной материал следует замочить водой на сутки и при этом менять воду на свежую каждые 4 часа.

Если вы заметили среди посевного материала не очень качественные луковицы, их следует обработать марганцовкой. Замочите материал в растворе этого средства на 30-40 минут, а затем высаживайте. Важное замечание: приобретенный в магазине посевной материал в такой обработке не нуждается – для него ее проводят заранее.

Имейте в виду, что лук достаточно холодостойкий и начинает просыпаться, когда температура превышает всего-навсего 3 градуса. Если по прогнозу погоды еще прогнозируются заморозки, а лук уже посажен, накройте грядку полиэтиленовой пленкой.

Впрочем, оптимальными условиями для высадки лука является температура земли от 12 градусов. Тогда культура скоро приживется и даст неплохой урожай.

Не забывайте разрыхлять землю на грядке до появления первых ростков. Это даст больше воздуха для прорастания лука.

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