Чем полить комнатные цветы, чтобы они лучше цвели: домашнее средство

Комнатным растениям нужны правильные питательные вещества в почве, чтобы правильно расти, но для этого вам не нужно тратить деньги, поскольку вы можете приготовить удобрение из откоходов на своей кухне.

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По словам экспертов, подкормить цветы можно, приготовив настой из яичной скорлупы и банановой шкурки, пишет OBOZ.UA.

Бананы содержат питательные вещества, любящие комнатные растения. Когда вы замачиваете банановую кожуру, она разлагается и высвобождает в воду калий и небольшое количество азота, фосфора и магния.

Между тем, яичная скорлупа является богатым источником кальция в форме карбоната кальция. Она также содержит другие питательные вещества, важные для растений, таких как фосфор и магний, а также следы натрия, калия, цинка, марганца, железа и меди.

Как сделать домашнее удобрение для комнатных растений

Все, что вам нужно сделать, это порезать банановую шкурку и измельчить яичную скорлупу на гораздо меньшие кусочки.

Обязательно вымойте яичную скорлупу перед измельчением, поскольку остатки яиц могут привлечь вредителей.

Затем поместите банановую шкурку и кусочки яичной скорлупы в банку или контейнер с крышкой.

Окуните части удобрения в воду, а затем уберите на время подальше от глаз, чтобы вода впитала все питательные вещества. Лучше подождать хотя бы один день, но не оставляйте раствор дольше, чем на три дня, иначе он будет слишком сильно гнить, и очищать его придется больше.

Когда время истечет, добавьте одну часть удобрения и одну часть чистой воды в лейку. Избавьтесь от остатков банановой кожуры или яичной скорлупы.

Поливайте комнатные растения, как обычно. Это должно дать им органический толчок и помочь вырастить более здоровые и обильные цветы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить лаванду, чтобы она обильно цвела.

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