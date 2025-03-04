Как избавиться от известкового налета на душевой лейке: есть легкое решение

Очистка душевых леек с известковым налетом – трудная задача, но, к счастью, есть одно натуральное средство, которое поможет с ним справиться.

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К тому же он есть на каждой кухне – речь идет о белом уксус. Чтобы удалить известковый налет с душевой лейки, нужно всего-навсего налить уксус в емкость с распылителем, пишет OBOZ.UA.

Далее нужно распылить уксус на лейку, а также на те ее части, которые отсоединяются. После тщательной обработки предметов этим натуральным средством следует оставить их в покое примерно на 30 минут.

После этого протереть воронку салфеткой из микрофибры и промыть ее под проточной водой.

Для лучших результатов рекомендуется положить душевые насадки в пластиковые пакеты, наполненные белым уксусом, которые можно завязать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем помыть душевую кабину, чтобы она была кристально чистой.

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