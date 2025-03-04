Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Блинчики с ветчиной и сыром – отличный вариант сытного перекуса. Вам не придется дополнительно придумывать начинку, потому что все необходимые ингредиенты уже есть в тесте. Подавать очень вкусно со сметаной.

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Идея приготовления вкусных тонких блинчиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Обязательно добавьте зелень.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 20 г

молоко – 300 мл.

мука – 200 г

сыр – 100 г

ветчина/колбаса/сосиски – 100 г

зелень

растительное масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Для блинов взять 3 яйца.

2. Добавить соль, сахар.

4. Затем в несколько этапов ввести молоко и муку.

5. Хорошо перемешать, чтобы не образовались комочки.

6. Добавить колбасу/ветчину или сосиски, сыр зелень и масло.

7. Хорошо перемешать.

8. На разогретой сковороде обжарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.

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