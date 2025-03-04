Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи
Блинчики с ветчиной и сыром – отличный вариант сытного перекуса. Вам не придется дополнительно придумывать начинку, потому что все необходимые ингредиенты уже есть в тесте. Подавать очень вкусно со сметаной.
Идея приготовления вкусных тонких блинчиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Обязательно добавьте зелень.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 20 г
- молоко – 300 мл.
- мука – 200 г
- сыр – 100 г
- ветчина/колбаса/сосиски – 100 г
- зелень
- растительное масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Для блинов взять 3 яйца.
2. Добавить соль, сахар.
4. Затем в несколько этапов ввести молоко и муку.
5. Хорошо перемешать, чтобы не образовались комочки.
6. Добавить колбасу/ветчину или сосиски, сыр зелень и масло.
7. Хорошо перемешать.
8. На разогретой сковороде обжарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
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