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Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
105
Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Блинчики с ветчиной и сыром – отличный вариант сытного перекуса. Вам не придется дополнительно придумывать начинку, потому что все необходимые ингредиенты уже есть в тесте. Подавать очень вкусно со сметаной.

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Идея приготовления вкусных тонких блинчиков с ветчиной и сыром опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Обязательно добавьте зелень.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 20 г
  • молоко – 300 мл.
  • мука – 200 г
  • сыр – 100 г
  • ветчина/колбаса/сосиски – 100 г
  • зелень
  • растительное масло – 20 мл

Способ приготовления:

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

1. Для блинов взять 3 яйца.

2. Добавить соль, сахар.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

4. Затем в несколько этапов ввести молоко и муку.

5. Хорошо перемешать, чтобы не образовались комочки.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

6. Добавить колбасу/ветчину или сосиски, сыр зелень и масло.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

7. Хорошо перемешать.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

8. На разогретой сковороде обжарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Сытные блины с ветчиной и сыром: рецепт вкусного блюда для всей семьи

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