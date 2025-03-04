Неожиданный ход: с каким цветом сочетать трендовый коричневый

Шоколадный коричневый станет одним из самых трендовых цветов в новом сезоне – уже сейчас в магазинах можно найти немало одежды таких оттенков. Но знаете ли вы, как правильно его сочетать?

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Обычно коричневый соединяют с другими базовыми цветами. Выходит удачно с эстетической точки зрения, но не слишком интересно с точки зрения моды. Смелое, эффектное и, самое главное, удачное решение предложила актриса Моника Барабаро.

За свою роль в фильме "Боб Дилан: Никому не известный" она была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана" и посещала все мероприятия, посвященные вручению награды. На одну из таких вечеринок накануне церемонии она пришла в образе, поразившем модных критиков.

Барбаро выбрала для мероприятия платье бренда Victoria Beckham, в котором шоколадный коричневый сочетается с нежным фисташковым оттенком зеленого. Причем темный и визуально более "тяжелый" коричневый находится в верхней половине платья – довольно нетипичный ход, требующий большой смелости.

Образ актрисы сразу напомнил модным обозревателям фисташковое мороженое с шоколадной глазурью. И такое сочетание сразу назвали одним из самых свежих решений будущего лета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в этом сезоне звезды начали отдавать предпочтение брюкам неожиданно ярких цветов.

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