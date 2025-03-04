Как вкусно приготовить полезную семгу в сливках: самый простой рецепт

Семга – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно жарить, запекать, тушить с овощами и сливками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной семги, с помидорами черри и сливками.

Ингредиенты:

Семга 400 г

Сливки 200 г

Помидор черри 12 шт

Зелень

Чеснок 3 зуб.

Веточка розмарина

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте на куски. Обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты вместе с розмарином.

2. Снимаем рыбу со сковородки, туда же высыпаем нарезанный мелко чеснок и помидор черри разрезанный пополам.

3. Тушим рыбу 5 минут, заливаем сливками (огонь минимальный) солим по вкусу.

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