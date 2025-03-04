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Как вкусно приготовить полезную семгу в сливках: самый простой рецепт
Семга – не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно жарить, запекать, тушить с овощами и сливками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной семги, с помидорами черри и сливками.
Ингредиенты:
- Семга 400 г
- Сливки 200 г
- Помидор черри 12 шт
- Зелень
- Чеснок 3 зуб.
- Веточка розмарина
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу нарежьте на куски. Обжарьте с каждой стороны по 3-4 минуты вместе с розмарином.
2. Снимаем рыбу со сковородки, туда же высыпаем нарезанный мелко чеснок и помидор черри разрезанный пополам.
3. Тушим рыбу 5 минут, заливаем сливками (огонь минимальный) солим по вкусу.
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