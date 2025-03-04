Netflix показал трейлер мультсериала об Астериксе и Обеликсе: известна дата премьеры

Netflix презентовал новый трейлер мультсериала о знаменитых галльских героях Астерикса и Обеликса. Мультсериал называется "Астерикс и Обеликс: Большой бой" и станет новой адаптацией популярной франшизы.

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Объявленная дата премьеры – 30 апреля 2025 г., когда сериал станет доступным для просмотра на платформе. Зрителей ожидает новый взгляд на приключения двух отважных галлов, продолжающих бороться с римскими захватчиками. Это будет первая франкоязычная анимационная версия, созданная с участием известных авторов.

Астерикс и Обеликс – это герои, которых мы знаем с 1959 года, когда был создан первый комикс об их приключениях. С тех пор эти персонажи стали культовыми, а их истории переведены более чем на 120 языков. Серия комиксов пережила несколько этапов экранизаций, включая многочисленные фильмы и анимационные проекты. Новейший мультсериал обещает стать очередным важным этапом в развитии франшизы.

Мультсериал "Астерикс и Обеликс: Большой бой" создан Аленом Шабатом, известным по своему фильму "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра". Шабат выступает не только как режиссер, но и как сценарист, сотрудничая с Фабрисом Жубером, также помогающим в разработке сериала. Партнером Шабата стал Бенуа Улион, отвечающий за адаптацию оригинальных комиксов.

Основная сюжетная линия сериала развивается вокруг последнего независимого села Галлии, которое продолжает сопротивляться римлянам. В "Великой битве" главная угроза для галлов — потеря волшебного снадобья, придающего им невероятную силу. Когда их мастер зелья, Гетафикс, внезапно теряет память, деревня оказывается на грани уничтожения. Это дает римлянам последний шанс захватить территорию.

Эта новая версия сериала основана на седьмом томе серии комиксов под названием "Битва вождей", выпущенном еще в 1964 году. В нем рассказывается о том, как деревня галлов, в частности, Астерикс и Обеликс, борется с римскими захватчиками, когда их главный союзник — волшебное зелье — становится бессильным.

Уже 30 апреля любители смогут увидеть новую экранизацию на Netflix.

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