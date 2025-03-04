Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии 'Оскар'

Маникюр на красной дорожке церемонии Оскар был не менее важным элементом образов знаменитостей, чем одежда или макияж. Стильный нейл-дизайн может подчеркнуть индивидуальность и сделать образ завершенным.

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От безумных кристаллов до изящных перламутровых оттенков – на церемонии продемонстрировали множество фантастических вариантов, вдохновляющих на новые тренды. Детали рассказало издание Сosmopolitan.

Персиковый маникюр Селены Гомес

Селена Гомес стала одной из знаменитостей, которая поразила своим выбором маникюра. Ее персиковый нейл-дизайн с элегантным оттенком шампань стал идеальным дополнением к образу. Тонкий и женственный, он сочетается со многими цветами и стилями, делая упор на нежность и элегантность.

Ногти Холли Берри

Холли Берри выбрала мягкий металлический омбре, выглядевший невероятно стильно и современно. Этот маникюр стал отличным примером того, как можно сочетать классический стиль и современные тренды, создав привлекающий внимание, но не чрезмерный образ.

Сияние жемчужин от Люпиты Нионго

Люпита Нионго выбрала очень изящный маникюр с жемчужными кончиками. Такой стиль сочетает в себе классическую элегантность и роскошь, добавляя нотку гламурного сияния.

Ханна Стокинг и классический красный

Маникюр Ханны Стокинг был просто потрясающим. Яркий красный оттенок с эффектом кошачьего глаза придал особую глубину. Такой маникюр добавляет драматизма, поэтому он идеально подходит для смелых и уверенных в себе личностей.

Хайди Клум XL

Хайди Клум известна своими нестандартными и смелыми образами, и ее маникюр в этом году не стал исключением. XL-ногти с необычными дизайнами и дополнительными украшениями выглядели экстравагантно и невероятно ярко. Это без сомнения один из самых впечатляющих маникюров на красной дорожке.

Классические чудесные ногти Галь Гадот

Галь Гадот выбрала классический вариант – нюдовый маникюр. Он подходит под любой образ, добавляя утонченности и природной красоты. Пастельные оттенки всегда в тренде и подходят для любого события, от красной дорожки до обычной встречи с друзьями.

Эпатаж Синтии Эриво

Синтия Эриво решила сделать акцент на роскошном маникюре с большими кристаллами XXL. Это безусловно один из самых ярких трендов на красной дорожке, придающий невероятный блеск и привлекающий взгляды.

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