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Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Алина Милсент
NewsLife
3 минуты
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Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии 'Оскар'

Маникюр на красной дорожке церемонии Оскар был не менее важным элементом образов знаменитостей, чем одежда или макияж. Стильный нейл-дизайн может подчеркнуть индивидуальность и сделать образ завершенным.

Видео дня

От безумных кристаллов до изящных перламутровых оттенков – на церемонии продемонстрировали множество фантастических вариантов, вдохновляющих на новые тренды. Детали рассказало издание Сosmopolitan.

Персиковый маникюр Селены Гомес

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Селена Гомес стала одной из знаменитостей, которая поразила своим выбором маникюра. Ее персиковый нейл-дизайн с элегантным оттенком шампань стал идеальным дополнением к образу. Тонкий и женственный, он сочетается со многими цветами и стилями, делая упор на нежность и элегантность.

Ногти Холли Берри

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Холли Берри выбрала мягкий металлический омбре, выглядевший невероятно стильно и современно. Этот маникюр стал отличным примером того, как можно сочетать классический стиль и современные тренды, создав привлекающий внимание, но не чрезмерный образ.

Сияние жемчужин от Люпиты Нионго

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Люпита Нионго выбрала очень изящный маникюр с жемчужными кончиками. Такой стиль сочетает в себе классическую элегантность и роскошь, добавляя нотку гламурного сияния.

Ханна Стокинг и классический красный

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Маникюр Ханны Стокинг был просто потрясающим. Яркий красный оттенок с эффектом кошачьего глаза придал особую глубину. Такой маникюр добавляет драматизма, поэтому он идеально подходит для смелых и уверенных в себе личностей.

Хайди Клум XL

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Хайди Клум известна своими нестандартными и смелыми образами, и ее маникюр в этом году не стал исключением. XL-ногти с необычными дизайнами и дополнительными украшениями выглядели экстравагантно и невероятно ярко. Это без сомнения один из самых впечатляющих маникюров на красной дорожке.

Классические чудесные ногти Галь Гадот

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Галь Гадот выбрала классический вариант – нюдовый маникюр. Он подходит под любой образ, добавляя утонченности и природной красоты. Пастельные оттенки всегда в тренде и подходят для любого события, от красной дорожки до обычной встречи с друзьями.

Эпатаж Синтии Эриво

Какой маникюр сейчас в моде: подборка с церемонии "Оскар"

Синтия Эриво решила сделать акцент на роскошном маникюре с большими кристаллами XXL. Это безусловно один из самых ярких трендов на красной дорожке, придающий невероятный блеск и привлекающий взгляды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кейт и Лила Мосс показали одинаковый маникюр, который в топе трендов 2025 года.

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