Кейт и Лила Мосс показали одинаковый маникюр, который находится в топе трендов 2025 года. Фото

Модель Кейт Мосс и ее дочь Лилу называют законодательницами моды. Они всегда поражают безупречной элегантностью на светских мероприятиях. Недавно селебрити появились на вечеринке в Isabel's в Мейфере, Лондон, в роскошных черных платьях, но не только их стиль привлек внимание. Главным акцентом стали их ногти, исполненные в трендовом стиле – мыльный маникюр.

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В мире нейл-арта все более популярным становятся натуральные ногти или минималистичный дизайн. Издание Hello рассказало о трендах маникюра.

Что такое мыльные ногти (тренд soap nails)

Мыльные ногти – это минималистичный маникюр, делающий акцент на естественность и сдержанную элегантность.

Это нежный, полупрозрачный, слегка матовый или глянцевый маникюр, благодаря своей кремовой текстуре и светлым пастельным оттенкам, имеет изящный и опрятный вид.

Почему этот тренд так популярен

В последнее время в мире красоты приобретает популярность концепция "тихой роскоши", основанная на естественности и утонченности. Мыльные ногти отлично вписываются в этот стиль благодаря мягким, молочным оттенкам. Они подчеркивают ухоженность без излишней яркости и вызывают ассоциации с чистотой и легкостью.

Известная нейл-мастер Тина Белло отметила, что весна 2025 года станет временем возвращения к натуральности в маникюре.

"Ожидается большой спрос на ультрапрозрачные розовые, бежевые и глянцевые натуральные оттенки", – прокомментировала Белло.

Как создать эффект мыльных ногтей

Чтобы достичь желаемого эффекта, важно правильно подобрать покрытие:

Используйте полупрозрачный лак молочного, кремового или светло-розового оттенка.

Выбирайте матовый или немного глянцевый финиш для натурального вида.

Форма ногтей должна быть короткой и округлой – это придаст элегантности.

Мыльные ногти подходят как для повседневного стиля, так и для особых событий, ведь они всегда выглядят ухоженными и изысканными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему звезды все чаще выбирают "голые ногти".

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