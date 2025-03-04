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Как вырастить большую сочную клубнику: простая подкормка

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Как вырастить большую сочную клубнику: простая подкормка

Одной из важнейших процедур по уходу за клубникой является весенняя подкормка. Чтобы получить обильный урожай крупных и сочных ягод, следует уделить особое внимание правильному уходу в начале сезона.

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Опытные садоводы рекомендуют эффективный метод подкормки, который будет способствовать активному росту клубники и значительно улучшит ее плодоношение. OBOZ.UA рассказывает, какое удобрение следует использовать весной.

Почему весенняя подкормка важна

После зимы клубничные кусты нуждаются в дополнительных питательных веществах для быстрого восстановления и активного развития.

Внесение удобрений помогает:

  • укрепить корневую систему;
  • активизировать рост новых побегов;
  • повысить стойкость к болезням;
  • улучшить урожайность.

Как приготовить удобрение для клубники

Как вырастить большую сочную клубнику: простая подкормка

Этот рецепт подкормки проверен многими садовниками.

  • Возьмите треть ведра теплой воды (около 3-4 литров). Добавьте 1 чайную ложку борной кислоты и 1 чайную ложку марганцовки. Тщательно перемешайте полученный раствор.
  • После этого разведите получившуюся смесь в одном ведре чистой воды (10 л).
  • Добавьте несколько капель йода и снова перемешайте.
  • Введите в раствор 2 столовых ложки нашатырного спирта и тщательно смешайте.

Как правильно использовать подкормку

Для достижения наилучшего результата необходимо правильно вносить удобрение:

  • Во каждый куст клубники следует внести 300-400 мл готового раствора.
  • Подкормку лучше проводить на влажную почву, чтобы избежать ожогов корней.
  • Лучше выбирать пасмурный день или утреннее/вечернее время для обработки растений.

Дополнительные рекомендации по уходу за клубникой весной

Перед внесением удобрения следует подготовить грядку:

  • Удалите старые и сухие листья.
  • Проверьте растения на наличие больных или поврежденных побегов, при необходимости проведите обрезку.
  • Очистите грядки от сорняков во избежание конкуренции за питательные вещества.

Уже через несколько дней после подкормки вы заметите, что клубничные кусты начинают активно развиваться: появляются новые листья, стебли стают крепче, а бутоны – здоровее. Это будет способствовать формированию крупных и вкусных ягод в период плодоношения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильное соседство на грядке может улучшить урожайность клубники.

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