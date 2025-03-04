Как вырастить большую сочную клубнику: простая подкормка
Одной из важнейших процедур по уходу за клубникой является весенняя подкормка. Чтобы получить обильный урожай крупных и сочных ягод, следует уделить особое внимание правильному уходу в начале сезона.
Опытные садоводы рекомендуют эффективный метод подкормки, который будет способствовать активному росту клубники и значительно улучшит ее плодоношение. OBOZ.UA рассказывает, какое удобрение следует использовать весной.
Почему весенняя подкормка важна
После зимы клубничные кусты нуждаются в дополнительных питательных веществах для быстрого восстановления и активного развития.
Внесение удобрений помогает:
- укрепить корневую систему;
- активизировать рост новых побегов;
- повысить стойкость к болезням;
- улучшить урожайность.
Как приготовить удобрение для клубники
Этот рецепт подкормки проверен многими садовниками.
- Возьмите треть ведра теплой воды (около 3-4 литров). Добавьте 1 чайную ложку борной кислоты и 1 чайную ложку марганцовки. Тщательно перемешайте полученный раствор.
- После этого разведите получившуюся смесь в одном ведре чистой воды (10 л).
- Добавьте несколько капель йода и снова перемешайте.
- Введите в раствор 2 столовых ложки нашатырного спирта и тщательно смешайте.
Как правильно использовать подкормку
Для достижения наилучшего результата необходимо правильно вносить удобрение:
- Во каждый куст клубники следует внести 300-400 мл готового раствора.
- Подкормку лучше проводить на влажную почву, чтобы избежать ожогов корней.
- Лучше выбирать пасмурный день или утреннее/вечернее время для обработки растений.
Дополнительные рекомендации по уходу за клубникой весной
Перед внесением удобрения следует подготовить грядку:
- Удалите старые и сухие листья.
- Проверьте растения на наличие больных или поврежденных побегов, при необходимости проведите обрезку.
- Очистите грядки от сорняков во избежание конкуренции за питательные вещества.
Уже через несколько дней после подкормки вы заметите, что клубничные кусты начинают активно развиваться: появляются новые листья, стебли стают крепче, а бутоны – здоровее. Это будет способствовать формированию крупных и вкусных ягод в период плодоношения.
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