Как вырастить большую сочную клубнику: простая подкормка

Одной из важнейших процедур по уходу за клубникой является весенняя подкормка. Чтобы получить обильный урожай крупных и сочных ягод, следует уделить особое внимание правильному уходу в начале сезона.

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Опытные садоводы рекомендуют эффективный метод подкормки, который будет способствовать активному росту клубники и значительно улучшит ее плодоношение. OBOZ.UA рассказывает, какое удобрение следует использовать весной.

Почему весенняя подкормка важна

После зимы клубничные кусты нуждаются в дополнительных питательных веществах для быстрого восстановления и активного развития.

Внесение удобрений помогает:

укрепить корневую систему;

активизировать рост новых побегов;

повысить стойкость к болезням;

улучшить урожайность.

Как приготовить удобрение для клубники

Этот рецепт подкормки проверен многими садовниками.

Возьмите треть ведра теплой воды (около 3-4 литров). Добавьте 1 чайную ложку борной кислоты и 1 чайную ложку марганцовки. Тщательно перемешайте полученный раствор.

После этого разведите получившуюся смесь в одном ведре чистой воды (10 л).

Добавьте несколько капель йода и снова перемешайте.

Введите в раствор 2 столовых ложки нашатырного спирта и тщательно смешайте.

Как правильно использовать подкормку

Для достижения наилучшего результата необходимо правильно вносить удобрение:

Во каждый куст клубники следует внести 300-400 мл готового раствора.

Подкормку лучше проводить на влажную почву, чтобы избежать ожогов корней.

Лучше выбирать пасмурный день или утреннее/вечернее время для обработки растений.

Дополнительные рекомендации по уходу за клубникой весной

Перед внесением удобрения следует подготовить грядку:

Удалите старые и сухие листья.

Проверьте растения на наличие больных или поврежденных побегов, при необходимости проведите обрезку.

Очистите грядки от сорняков во избежание конкуренции за питательные вещества.

Уже через несколько дней после подкормки вы заметите, что клубничные кусты начинают активно развиваться: появляются новые листья, стебли стают крепче, а бутоны – здоровее. Это будет способствовать формированию крупных и вкусных ягод в период плодоношения.

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