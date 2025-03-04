Как сохранить лук свежим дольше: идеальное место

Как и большинство овощей, лук может быстро испортиться, если его неправильно хранить, что приведет к ненужным отходам и дополнительным походам в магазины.

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Чтобы ваш лук как можно дольше оставался свежим, важно знать, как его правильно хранить. Сара Тейлор, эксперт по гигиене пищевых продуктов в High Speed ​​Training, поделилась с Express своими главными советами по "продлению жизни" вашего лука, гарантируя, что он будет оставаться в идеальном состоянии, пока вы не будете готовы его использовать.

Ключ к правильному хранению лука – найти подходящую среду в доме, даже если это не на кухне.

"Лук лучше хранить в сухом темном месте, а не в холодильнике", – посоветовала Сара.

Хранение этого овоща при комнатной температуре помогает предотвратить отборную влажность, что может привести к появлению плесени и порчи.

Еще один важный совет — вынуть лук из полиэтиленовых пакетов после того, как принесете его из супермаркета. Не менее важно избегать "соседства" лука с картофелем.

Хранение лука в хорошо проветриваемом помещении помогает ему оставаться сухим, тогда как размещение лука с картофелем может привести к тому, что они быстрее испортятся из-за выделения газов из каждого овоща.

Если вы заранее нарезали лук, его не нужно выбрасывать – вы можете хранить его в морозилке.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда сажают лук весной.

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