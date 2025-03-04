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Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
189
Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

Сочную и прянуюкурицу можно приготовить на сковородке. Соус сделает мясо по-особому вкусным и насыщенным. Можно подать с любимым гарниром.

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Идея приготовления сочной курицы терияки опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником larisa shtepa в Instagram. Сверху добавьте кунжут и зеленый лук.

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра – 500 г
  • масло – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 4 ст.л.
  • мед или кокосовый сахар – 1 ст.л.
  • сок лайма – 50 г
  • вода – 2 ст.л. + 1 ч.л. лимонного сока
  • тертый имбирь – 1 ч.л.
  • чеснок – 2 зубчика (измельчить)
  • крахмал – 1 ч.л. + 2 ст.л. воды

Способ приготовления:

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

1. Курицу нарезать кусочками, приправить солью и перцем.

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

2. Разогреть масло на среднем огне, обжарить курицу до румяной корочки (3-4 минуты с каждой стороны).

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

3. В кастрюльке смешать соевый соус, мед, сок лайма, воду, лимонный сок, имбирь и чеснок.

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

4. Довести до кипения.

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

5. Крахмал развести в воде, влить в соус, постоянно помешивая. Варить до загущения (1-2 минуты).

6. Влить соус в сковороду с курицей, перемешать, тушить 2-3 минуты до карамелизации.

Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру

7. Подавать с рисом, посыпать кунжутом и зеленым луком.

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