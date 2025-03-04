Сочная курица терияки на сковороде: как приготовить вкусное мясо к любому гарниру
Сочную и прянуюкурицу можно приготовить на сковородке. Соус сделает мясо по-особому вкусным и насыщенным. Можно подать с любимым гарниром.
Идея приготовления сочной курицы терияки опубликована на странице фудблогера Ларисы с ником larisa shtepa в Instagram. Сверху добавьте кунжут и зеленый лук.
Ингредиенты:
- куриное филе бедра – 500 г
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 4 ст.л.
- мед или кокосовый сахар – 1 ст.л.
- сок лайма – 50 г
- вода – 2 ст.л. + 1 ч.л. лимонного сока
- тертый имбирь – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика (измельчить)
- крахмал – 1 ч.л. + 2 ст.л. воды
Способ приготовления:
1. Курицу нарезать кусочками, приправить солью и перцем.
2. Разогреть масло на среднем огне, обжарить курицу до румяной корочки (3-4 минуты с каждой стороны).
3. В кастрюльке смешать соевый соус, мед, сок лайма, воду, лимонный сок, имбирь и чеснок.
4. Довести до кипения.
5. Крахмал развести в воде, влить в соус, постоянно помешивая. Варить до загущения (1-2 минуты).
6. Влить соус в сковороду с курицей, перемешать, тушить 2-3 минуты до карамелизации.
7. Подавать с рисом, посыпать кунжутом и зеленым луком.
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