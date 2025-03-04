Какой маникюр идеально подходит для весны: вариант от Селены Гомес

Селена Гомес всегда поражает изысканным стилем, и церемония вручения премии "Оскар" не стала исключением. Актриса появилась в эффектном платье Ralph Lauren в оттенке розового золота. Однако настоящей изюминкой ее образа стал утонченный маникюр, созданный нейл-мастером Томом Бачиком.

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Нежный оттенок стал идеальным дополнением к сияющему наряду из 16 000 стеклянных капель и кристаллов Rosemont, создавая гармоничный завершенный образ. Детали рассказало издание Glamour.

Маникюр Гомес – сочетание природной элегантности и современного гламурного блеска. По словам Тома Бачика, он вдохновлялся текстурой и сиянием платья Селены, поэтому выбрал оттенки CND с персиково-розовым золотистым радужным эффектом. Мастер сохранил натуральную среднюю длину ногтей и классическую миндалевидную форму, чтобы придать образу естественности, но в то же время изящества.

Как повторить маникюр Селены Гомес в домашних условиях

Если вам понравился маникюр Селены Гомес и вы хотите повторить его самостоятельно, следуйте следующим шагам:

Подготовка ногтей – придайте им миндалевидную форму и увлажните кутикулу.

База – нанесите слой CND Shellac Wear Extender Base Coat для укрепления ногтей и качества покрытия.

Основной цвет – нанесите тонкий слой CND Shellac в Rule Breaker – нежный персиковый оттенок, придающий мягкости маникюру. Закрепите под LED-лампой.

Шиммерный эффект – для радужного сияния добавьте слой Silk Thread из коллекции Quite Luxury от CND. Снова просушите.

Финишное покрытие – используйте CND Shellac No-Wipe+ Top Coat для защиты и блеска. Просушите под лампой.

Уход за кутикулой – нанесите несколько капель CND Solaroil для глубокого питания и ухода за ногтями.

Советы для дополнительного сияния

Если вы хотите сделать маникюр еще более эффектным, Бачик советует нанести один слой CND Vinylux в Rule Breaker и Grapefruit Sparkle для глубокого цвета и блеска. Завершите CND Vinylux Long Wear Shine Top Coat, чтобы обеспечить длительный эффект сияющих ногтей.

Почему этот маникюр станет трендом весны

Персиково-розовые оттенки с легким блеском – это несомненный тренд сезона. Они отлично сочетаются с любыми образами – как вечерними, так и повседневными.

Изысканные и натуральные оттенки с эффектом шампанского имеют элегантный вид и придают рукам ухоженный вид.

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