Когда нужно обрезать засохшие гортензии, чтобы они быстро ожили после зимы

Гортензии – это украшение любого сада, ведь они известны своими красивыми цветами летом. Если правильно за ними ухаживать, они будут радовать вас из года в год.

Видео дня

Многие садоводы задаются вопросом, что делать с засохшими цветами гортензий осенью – обрезать их сразу или подождать. Как отмечают эксперты, гортензии следует обрезать только весной после последних заморозков. Тогда нужно удалить только отмершие побеги к новым побегам и подкормить растения, пишет OBOZ.UA.

Но засохшие цветы не стоит отрезать, пока не пройдут первые заморозки, поскольку они защищают куст от перемерзания.

Некоторые гортензии цветут на новых побегах, в то время как другие преимущественно завязывают цветочные почки на старой древесине. Независимо от этого, лучше подождать с обрезкой всех гортензий до весны.

Для обрезки вам понадобятся только пара перчаток, секатор и контейнер для хранения сухих цветов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как ухаживать за гортензиями весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.