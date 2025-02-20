Пельмени на сковороде: как по-новому приготовить привычное блюдо
Пельмени – это традиционное основное блюдо не только холостяков, но и людей, у которых нет ни времени, ни желания готовить. У большинства хозяек в морозильной камере всегда найдется пачка пельменей, которые она хранит именно такие случаи жизни.
Большинство людей использует традиционный метод приготовления пельменей, но почему бы не разнообразить это блюдо, придав ему пикантность и новый вкус. Как приготовить пельмени на сковороде, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova.
Ингредиенты
- Пельмени – 500 гр.
- Масло сливочное – 40-50 гр.
- Сметана – 2 ст.л.
- Вода – 250 мл.
- Сыр – 150 гр.
- Соль
- Перец
- Зелень
Способ приготовления
1. На разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем пельмени.
2. Обжариваем пельмени до золотистой корочки на огне выше среднего, постоянно помешивая.
3. Добавляем сметану, соль, чёрный перец и вливаем воду. Перемешиваем и тушим примерно 10 минут на малом огне под крышкой.
4. Присыпаем сыром, даем ему расплавиться, снимаем с огня и украшаем зеленью.
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