Пельмени на сковороде: как по-новому приготовить привычное блюдо

Пельмени – это традиционное основное блюдо не только холостяков, но и людей, у которых нет ни времени, ни желания готовить. У большинства хозяек в морозильной камере всегда найдется пачка пельменей, которые она хранит именно такие случаи жизни.

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Большинство людей использует традиционный метод приготовления пельменей, но почему бы не разнообразить это блюдо, придав ему пикантность и новый вкус. Как приготовить пельмени на сковороде, в Instagram рассказала фудблогер с ником iriska dimitrova.

Ингредиенты

Пельмени – 500 гр.

Масло сливочное – 40-50 гр.

Сметана – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Сыр – 150 гр.

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления

1. На разогретую сковороду со сливочным маслом выкладываем пельмени.

2. Обжариваем пельмени до золотистой корочки на огне выше среднего, постоянно помешивая.

3. Добавляем сметану, соль, чёрный перец и вливаем воду. Перемешиваем и тушим примерно 10 минут на малом огне под крышкой.

4. Присыпаем сыром, даем ему расплавиться, снимаем с огня и украшаем зеленью.

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