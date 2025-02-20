В моду возвращается болеро: какие модели будут носить в 2025 году

Болеро, находившееся на пике популярности в 2010-х, триумфально возвращается в тренды. В 2025 году этот стильный аксессуар станет настоящим маст-хевом, придавая образам элегантности, утонченности и индивидуальности. Дизайнеры предлагают множество интерпретаций болеро: от классических вариантов до авангардных моделей.

Видео дня

Ретро-стиль снова актуален, и модели с акцентированными плечами помогут создать стильный силуэт. Издание Vogue рассказало, как можно стилизовать болеро.

Белла Хадид сочетает болеро с футболками Ed Hardy, джинсами Von Dutch с низкой посадкой и стильными очками Chanel.

Оливия Родриго избрала вязаную модель, дополнив ее камуфляжной мини-юбкой.

Кайю Гербер заметили в Лос-Анджелесе в бежевом платье и спортивном болеро – акцент образу добавили очки Thistles с оригинальной оправой и сумка Paloma Wool.

На показе Ferragamo весна-лето 2025 года показали трендовые варианты сочетания болеро.

Этот элемент гардероба, являющийся своеобразной ностальгией за 2000-ми, стал неотъемлемой частью современной моды и адаптировался к разным стилям.

В этом сезоне болеро представлены в разных вариантах. Модели из шерсти или кашемира создают теплую и уютную атмосферу, а болеро из сетки или кружева придают элегантность и романтику.

Болеро органически адаптируется к фигуре, красиво обрамляя плечи и подчеркивая силуэт.

Ранее OBOZ.UA писал, что Хейли Бибер вернула в моду обувь, подходящую под любую одежду. Она часто выбирает нейтральные цвета и создает образы, которые выглядят одновременно стильными и удобными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.