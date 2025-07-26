Когда уже пора копать картошку: простые признаки

Картофель – один из самых любимых и распространенных культур в украинских огородах. Он становится основой многих блюд и не требует слишком сложного ухода. Однако момент сбора урожая остается критически важным.

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Если выкопать рано – клубни будут мелкие и неустойчивые к хранению, если опоздать – рискуете потерять часть урожая из-за гниения или прорастания. OBOZ.UA рассказывает, как определить идеальное время для огородных работ.

Совет 1

Многие ошибочно считают, что как только картофель отцвел, можно сразу браться за лопату. На самом деле период цветения – это лишь знак, что растение перешло к активному формированию клубней.

Молодой картофель действительно можно попробовать через несколько недель после цветения, но его кожура будет слишком тонкой, а размер – небольшой. Такой картофель вкусный, но не пригоден для длительного хранения.

Совет 2

Самый надежный ориентир – вид листьев. С приближением к полной зрелости они желтеют, буреют, увядают, а впоследствии полностью отмирают. На самом деле именно в это время под землей продолжается финальное созревание клубней. Важно не спешить: опытные фермеры советуют ждать еще две-три недели после полного увядания листьев, чтобы кожура картофеля стала крепче, а клубень – пригодным к хранению.

Совет 3

Среди сотен сортов картофеля существует разделение на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Именно эти характеристики определяют, сколько времени должно пройти от момента посадки до сбора урожая. Например, ранние сорта можно копать через 60–80 дней, а поздние – только после 100–120 дней. Важно знать свой сорт, следить за календарем и совмещать вычисления с физическими признаками на грядке.

Чрезмерное промедление с выкопкой также может навредить: во влажной почве клубни начинают гнить, прорастать или покрываться пятнами. Особенно это актуально для регионов с нестабильной погодой.

Совет 4

Для тех, кто сомневается, есть простой способ проверить степень зрелости картофеля. Стоит осторожно выкопать несколько клубней и попробовать соскоблить кожуру пальцем. Если она легко слезает – картофель еще недозрел. Если же держится плотно – время собирать урожай.

Это не только вопрос хранения. Недозрелый картофель менее устойчив к механическим повреждениям, уязвим к гнили и быстрее теряет товарный вид.

Совет 5

Собирать картофель лучше в сухую погоду, избегая периода дождей. Если же прогноз обещает затяжные осадки, а листья уже отмерли – целесообразно собрать урожай раньше. Это позволит избежать порчи клубней в слишком влажной почве. Лучше собрать немного недозревший картофель, чем остаться с гнилью.

После сбора обязательно дайте картофелю просохнуть в затененном, хорошо проветриваемом месте. В течение двух недель кожура окончательно загрубеет – этот процесс называется засолкой и значительно продлевает срок хранения. Не мойте клубни перед закладкой в подвал – достаточно отряхнуть землю и отобрать поврежденные экземпляры для потребления в ближайшее время.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно собирать урожай помидоров для длительного хранения.

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