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Крабовый салат с киви: рецепт вкусного и оригинального салата

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
180
Рецепт салата

Крабовые палочки – отличный ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются не только с овощами, мясом, но и со фруктами. 

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Крабовый салат с киви: рецепт вкусного и оригинального салата

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата, с крабовых палочек, с киви и кукурузой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 250г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 150г кукурузы
  • 150г киви
  • 120г огурца
  • 70-100г майонеза
  • соль, перец
  • при желании можно добавить сухарики

Способ приготовления: 

1. Выкладываем в удобную форму салат. На дно натираем на терке слой из вареных яиц. Хорошенько утрамбовываем. Дальше каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпьте солью и перцем.

Крабовые палочки для салата

2. Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек, и сверху выкладываем киви. Киви берите мягкое, чтобы не было слишком кислым.

Киви для блюда

Сверху можно украсить сухариками! 

Готовый салат

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