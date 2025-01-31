Крабовый салат с киви: рецепт вкусного и оригинального салата
Крабовые палочки – отличный ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются не только с овощами, мясом, но и со фруктами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата, с крабовых палочек, с киви и кукурузой.
Ингредиенты:
- 250г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 150г кукурузы
- 150г киви
- 120г огурца
- 70-100г майонеза
- соль, перец
- при желании можно добавить сухарики
Способ приготовления:
1. Выкладываем в удобную форму салат. На дно натираем на терке слой из вареных яиц. Хорошенько утрамбовываем. Дальше каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпьте солью и перцем.
2. Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек, и сверху выкладываем киви. Киви берите мягкое, чтобы не было слишком кислым.
Сверху можно украсить сухариками!
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