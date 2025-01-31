Крабовый салат с киви: рецепт вкусного и оригинального салата

Крабовые палочки – отличный ингредиент для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще стоит отметить, что крабовые палочки хорошо сочетаются не только с овощами, мясом, но и со фруктами.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного салата, с крабовых палочек, с киви и кукурузой.

Ингредиенты:

250г крабовых палочек

3 вареных яйца

150г кукурузы

150г киви

120г огурца

70-100г майонеза

соль, перец

при желании можно добавить сухарики

Способ приготовления:

1. Выкладываем в удобную форму салат. На дно натираем на терке слой из вареных яиц. Хорошенько утрамбовываем. Дальше каждый слой смазываем небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпьте солью и перцем.

2. Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек, и сверху выкладываем киви. Киви берите мягкое, чтобы не было слишком кислым.

Сверху можно украсить сухариками!

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