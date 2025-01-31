Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

Рыба – это неисчерпаемый источник витаминов и других полезных элементов, которые так необходимы для нормальной работы организма. Поэтому очень важно, чтобы рыба присутствовала в рационе каждого человека.

Видео дня

Блогер с ником Екатерина Браило в Instagram рассказала, как можно запечь скумбрию. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Ингредиенты

Скумбрия – 1 шт

Лимон – ½ шт

Лук – 1 шт

Специи для рыбы (без соли)

Сухой частный

Кориандр

Способ приготовления

1. Разморозить скумбрию безопасным способом в холодильнике в закрытом контейнере.

2. Очистить скумбрию. Сделать надрез по животу, вынуть внутренности и черные пленки.

3. По желанию нафаршировать луком, лимоном, добавить смесь специй для рыбы (без соли).

4. Завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Если рыба достаточно велика, время запекания следует увеличить до 40-45 минут.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты скумбрии: