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Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
768
Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

Рыба – это неисчерпаемый источник витаминов и других полезных элементов, которые так необходимы для нормальной работы организма. Поэтому очень важно, чтобы рыба присутствовала в рационе каждого человека.

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Блогер с ником Екатерина Браило в Instagram рассказала, как можно запечь скумбрию. Блюдо, приготовленное по этому рецепту, понравится даже тем, кто не любит рыбу.

Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

Ингредиенты

  • Скумбрия – 1 шт
  • Лимон – ½ шт
  • Лук – 1 шт
  • Специи для рыбы (без соли)
  • Сухой частный
  • Кориандр

Способ приготовления

1. Разморозить скумбрию безопасным способом в холодильнике в закрытом контейнере.

Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

2. Очистить скумбрию. Сделать надрез по животу, вынуть внутренности и черные пленки.

Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

3. По желанию нафаршировать луком, лимоном, добавить смесь специй для рыбы (без соли).

Запеченная скумбрия: как легко и бюджетно приготовить полезное блюдо

4. Завернуть в фольгу и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Если рыба достаточно велика, время запекания следует увеличить до 40-45 минут.

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