Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

Круассаны и пицца являются очень популярными блюдами в мире. Их внешний вид и вкус узнают миллионы людей. Для того чтобы сделать эти блюда оригинальными, попытаемся соединить их в одно целое.

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Фудблогер с ником marina frolova в Instagram рассказала, как приготовить круассан-пиццу. Это интересное блюдо точно не оставит никого безразличным и станет отличным вариантом для завтрака.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр.

Крем-сыр с травами – 100 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Ветчина – 100 гр.

Молоко

Кунжут

Способ приготовления

1. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем и смазываем крем-сыром.

2. Одну половину теста присыпаем тертым сыром.

3. На сыр выкладываем ветчину, нарезанную тоненькими кольцами.

4. Накрываем второй (свободной) половиной теста.

5. Разрезаем на треугольники и формируем круассаны.

6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение 35-40 минут при 180 градусах.

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