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Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
114
Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

Круассаны и пицца являются очень популярными блюдами в мире. Их внешний вид и вкус узнают миллионы людей. Для того чтобы сделать эти блюда оригинальными, попытаемся соединить их в одно целое.

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Фудблогер с ником marina frolova в Instagram рассказала, как приготовить круассан-пиццу. Это интересное блюдо точно не оставит никого безразличным и станет отличным вариантом для завтрака.

Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

Ингредиенты

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр.
  • Крем-сыр с травами – 100 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Ветчина – 100 гр.
  • Молоко
  • Кунжут

Способ приготовления

1. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем и смазываем крем-сыром.

2. Одну половину теста присыпаем тертым сыром.

Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

3. На сыр выкладываем ветчину, нарезанную тоненькими кольцами.

4. Накрываем второй (свободной) половиной теста.

Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

5. Разрезаем на треугольники и формируем круассаны.

6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение 35-40 минут при 180 градусах.

Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста

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