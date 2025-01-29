Круассан-пицца: как удивить семью простым блюдом из магазинного теста
Круассаны и пицца являются очень популярными блюдами в мире. Их внешний вид и вкус узнают миллионы людей. Для того чтобы сделать эти блюда оригинальными, попытаемся соединить их в одно целое.
Фудблогер с ником marina frolova в Instagram рассказала, как приготовить круассан-пиццу. Это интересное блюдо точно не оставит никого безразличным и станет отличным вариантом для завтрака.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр.
- Крем-сыр с травами – 100 гр.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Ветчина – 100 гр.
- Молоко
- Кунжут
Способ приготовления
1. Слоеное дрожжевое тесто размораживаем и смазываем крем-сыром.
2. Одну половину теста присыпаем тертым сыром.
3. На сыр выкладываем ветчину, нарезанную тоненькими кольцами.
4. Накрываем второй (свободной) половиной теста.
5. Разрезаем на треугольники и формируем круассаны.
6. Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в течение 35-40 минут при 180 градусах.
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