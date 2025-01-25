Куда поехать на День святого Валентина: топ небанальных направлений

День святого Валентина – отличный случай запланировать романтический отпуск. Традиционно в этот период такие города как Париж, Флоренция или Прага переполнены туристами. Высокие цены, толпы и невозможность бронирования столиков в ресторане – эти нюансы действительно могут испортить настроение.

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Эксперты обнародовали список вариантов, которые помогут сделать праздник по-настоящему особенным. От волшебных городов со средневековой архитектурой до отдаленных природных уголков, где вы сможете наслаждаться только компанией друг друга – издание Independent подобрало направления на разные вкусы и предпочтения.

Пула, Хорватия

Пула является одним из самых привлекательных городов Хорватии, способным очаровать богатой историей, прекрасной природой и современным ритмом жизни. Пула славится своим хорошо сохранившимся римским амфитеатром, одним из самых больших в мире. Это место, где проводились гладиаторские бои и спектакли, а сейчас здесь проводят концерты и фестивали.

Благодаря прекрасному климату, чистому морю, набережным с изысканными заведениями и невероятной средневековой архитектуре, Пула станет отличным вариантом для уикенда вдвоем.

Анси

Анси, городок, расположенный на берегах одноименного озера в Альпах, часто называют "французской Венецией". Это место сочетает очарование средневековой архитектуры, живописные пейзажи и спокойную атмосферу.

Старый город с мощеными улицами и домами пастельных тонов словно сошел со страниц сказочных легенд. Город сохранил свою средневековую атмосферу благодаря старинным зданиям, узким каменным улочкам и живописным каналам, через которые протекает река. Если вы любите историю, Анси подарит вам возможность исследовать один из наиболее сохранившихся средневековых городов Франции.

Город также славится многочисленными кафе и кондитерскими. Если вы ищете место для спокойного отдыха и романтических моментов, то Анси – идеальный выбор.

Феррара

Флоренцию называют колыбелью эпохи Возрождения, но причины, по которым туда стекаются туристы – искусство мирового уровня, архитектура, еда и напитки – можно найти и в других местах Италии. Город Феррара не очень популярен среди туристов. Он расположен между Венецией и Болоньей и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок Эсте – величественная крепость, которая была резиденцией семьи Эсте, правившей городом на протяжении веков. Замок поражает своими размерами и внутренними покоями, украшенными фресками.

Узкие улочки и большие площади Феррары пронизаны историей. Здесь можно часами гулять, любуясь старинными постройками и наслаждаясь спокойной атмосферой.

Страсбург

Страсбург – город, где переплетаются французская и немецкая культуры, будет отличным выбором для романтического путешествия в День святого Валентина.

Это место очарует средневековой архитектурой, живописными каналами и особой атмосферой. Фахверковые разноцветные старинные дома, расположенные вдоль извилистых улиц, создают собственный сказочный стиль, а традиционные эльзасские таверны обеспечат лучшие впечатления от гастрономического туризма. Местный готический собор является одним из самых больших в Европе – его величественные шпили и витражи поражают своей красотой.

Чешский Крумлов

Чешский Крумлов – это город, который никого не оставит равнодушным. Его исторический центр, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удивляет атмосферой, живописными панорамами и величественным замком. Старый город Чешского Крумлова – это настоящий музей под открытым небом. Узкие булыжные улочки, цветные дома, ратуша, костелы и мосты перенесут вас во времена средневековья.

Эксперты советуют остановиться в Garni Castle Bridge – гостинице на берегу реки Влтавы, откуда открываются виды на знаменитую крепость.

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