Кукуцы, крестики и жиляники: какую традиционную выпечку готовили древние украинцы на Великий пост

В течение семи недель перед Пасхой длится Великий пост – время для духовного обновления, переоценки мыслей, действий и привычек. Помимо общей пищевой аскезы, в Пасхальный пост есть уникальные обряды, связанные с едой.

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Чаще всего это понятие подвергалось процессу приготовления разнообразной выпечки, например кукуцев, крестиков и жиляников. Что это такое, и что именно символизируют эти блюда, в Instagram рассказала блогер с ником вытоки putivnyk.

Жиляники

Это продолговатые лепешки, готовящиеся на воде из гречневой или ржаной муки. Целью их потребления является "быть жилистыми и сильным". Их подавали с хреном, редькой и растительным маслом.

Данное блюдо готовится в первую неделю поста. Раньше даже была шутка, что колокола в церковь звонят "по хрену и по редьке", чтобы в течение года люди были здоровыми.

Крестики

Крестики, изготовленные из теста, следует употреблять в пищу натощак. В один из крестиков закладывали мелкую монету, которая должна была приносить счастье тому, кто до нее доберется. Готовили крестики в Среднекрестную неделю, то есть четвертую с начала Пасхального поста.

Кукуцы

Обряд носит название "Кукуцирование" и производится детьми. Они ходят в дома соседей и родственников, говоря под окнами: "Грейте деда! Грейте деда! Грейте деда! Дайте хлеб! Чтобы вам овечки, чтобы вам ягненка, чтобы вам телочки!". В ответ на это взрослые должны сказать: "Греем, греем, даем!".

В качестве подарков дети получают кукуцы. Это специальная обрядовая выпечка, которая считается медиатором между миром живых и умерших. Сам обряд выполняется для памяти душ предков.

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