Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта
Хрустящие вергуны – один из любимых домашних десертов многих детей и взрослых. Такие сладкие изделия достаточно бюджетны, потому что все необходимые ингредиенты точно найдутся на вашей кухне в любое время. Главное – правильно сделать тесто, чтобы после жарки оно получилось золотистым и хрустящим.
Идея приготовления хрустящих жареных вергунов опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana kulikovska в Instagram. Идеальное дополнение к чаю.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 25 мл.
- сливочное масло – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 150 г
- подсолнечное масло для жарки – 300/400 мл. (зависит от глубины посуды)
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, сахар, перемешать.
2. Далее молоко и масло растопленное.
3. В два этапа замешать чуть липкое тесто.
4. Раскатать его на поверхности, присыпанной мукой.
5. Сформировать вергуны и жарить с обеих сторон.
6. Дать остыть и посыпать пудрой.
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