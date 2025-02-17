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Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
243
Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

Хрустящие вергуны – один из любимых домашних десертов многих детей и взрослых. Такие сладкие изделия достаточно бюджетны, потому что все необходимые ингредиенты точно найдутся на вашей кухне в любое время. Главное – правильно сделать тесто, чтобы после жарки оно получилось золотистым и хрустящим.

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Идея приготовления хрустящих жареных вергунов опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana kulikovska в Instagram. Идеальное дополнение к чаю.

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 25 мл.
  • сливочное масло – 1 ст.л.
  • соль – щепотка
  • сахар – 1 ст.л.
  • мука – 150 г
  • подсолнечное масло для жарки – 300/400 мл. (зависит от глубины посуды)

Способ приготовления:

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

1. К яйцам добавить соль, сахар, перемешать.

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

2. Далее молоко и масло растопленное.

3. В два этапа замешать чуть липкое тесто.

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

4. Раскатать его на поверхности, присыпанной мукой.

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

5. Сформировать вергуны и жарить с обеих сторон.

Культовые хрустящие вергуны к чаю: как парильно готовить тесто для популярного десерта

6. Дать остыть и посыпать пудрой.

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