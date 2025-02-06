Легкий низкокалорийный салат из капусты и тунца: вкусная альтернатива майонезным.

Салаты – это всегда хорошая идея, особенно если они приготовлены из качественно удачно сочетающихся между собой продуктов. В это время получается просто невероятно вкусное блюдо.

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Как приготовить легкий низкокалорийный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. В его состав входит капуста и тунец, а также заправка, которая станет прекрасной альтернативой майонезу.

Ингредиенты

Тунец – 1 б.

Кукуруза – 150 гр.

Пекинская капуста – 1/2 шт.

Яйца вареные – 2 шт.

Ингредиенты для заправки

Сметана – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Капусту мелко нарезаем и складываем в салатник.

2. Добавляем кукурузу и тунец.

3. Яйца режем кубиком и добавляем в салат.

4. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.

5. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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