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Легкий низкокалорийный салат из капусты и тунца: вкусная альтернатива майонезным.
Салаты – это всегда хорошая идея, особенно если они приготовлены из качественно удачно сочетающихся между собой продуктов. В это время получается просто невероятно вкусное блюдо.
Как приготовить легкий низкокалорийный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. В его состав входит капуста и тунец, а также заправка, которая станет прекрасной альтернативой майонезу.
Ингредиенты
- Тунец – 1 б.
- Кукуруза – 150 гр.
- Пекинская капуста – 1/2 шт.
- Яйца вареные – 2 шт.
Ингредиенты для заправки
- Сметана – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Капусту мелко нарезаем и складываем в салатник.
2. Добавляем кукурузу и тунец.
3. Яйца режем кубиком и добавляем в салат.
4. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.
5. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
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