Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех
Приготовить идеальные пышные оладьи выходит далеко не у всех. Очень часто тесто получается довольно жидким, плохо прожаривается и горит. Для того, чтобы получить удачный результат, стоит просто подогреть кефир.
Идея приготовления пышных оладий на горячем кефире опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Тесто получится идеальным.
Ингредиенты:
- кефир – 400 мл. (2,5%)
- мука – 550 г
- яйца – 2 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- сахар – 100 г
- сода – 2 ч.л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир нагреть в кастрюльке, он должен кипеть, буквально 1/2 минуты.
2. Снять с плиты и добавить сахар.
3. Перемешать, затем добавить яйца и соль.
4. Просеять муку и замешать тесто, добавить соду.
5. Снова перемешать и отставить на 15 минут.
6. На растительном масле обжарить оладьи с двух сторон.
7. Огонь не нужно делать большой, чтобы не горели и прожарились внутри. Масло должно покрывать оладьи до середины.
8. Не ставьте оладьи друг на друга, а разложите, чтобы остыли, потому что если поставить на горку горячими – могут упасть.
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