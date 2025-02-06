УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
12
Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

Приготовить идеальные пышные оладьи выходит далеко не у всех. Очень часто тесто получается довольно жидким, плохо прожаривается и горит. Для того, чтобы получить удачный результат, стоит просто подогреть кефир.

Видео дня

Идея приготовления пышных оладий на горячем кефире опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Тесто получится идеальным.

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

Ингредиенты:

  • кефир – 400 мл. (2,5%)
  • мука – 550 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • сахар – 100 г
  • сода – 2 ч.л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

1. Кефир нагреть в кастрюльке, он должен кипеть, буквально 1/2 минуты.

2. Снять с плиты и добавить сахар.

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

3. Перемешать, затем добавить яйца и соль.

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

4. Просеять муку и замешать тесто, добавить соду.

5. Снова перемешать и отставить на 15 минут.

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

6. На растительном масле обжарить оладьи с двух сторон.

7. Огонь не нужно делать большой, чтобы не горели и прожарились внутри. Масло должно покрывать оладьи до середины.

Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

8. Не ставьте оладьи друг на друга, а разложите, чтобы остыли, потому что если поставить на горку горячими – могут упасть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: