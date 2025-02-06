Пышные оладьи на горячем кефире: проверенный рецепт, который получиться у всех

Приготовить идеальные пышные оладьи выходит далеко не у всех. Очень часто тесто получается довольно жидким, плохо прожаривается и горит. Для того, чтобы получить удачный результат, стоит просто подогреть кефир.

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Идея приготовления пышных оладий на горячем кефире опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Тесто получится идеальным.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл. (2,5%)

мука – 550 г

яйца – 2 шт.

соль – 1/2 ч.л.

сахар – 100 г

сода – 2 ч.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир нагреть в кастрюльке, он должен кипеть, буквально 1/2 минуты.

2. Снять с плиты и добавить сахар.

3. Перемешать, затем добавить яйца и соль.

4. Просеять муку и замешать тесто, добавить соду.

5. Снова перемешать и отставить на 15 минут.

6. На растительном масле обжарить оладьи с двух сторон.

7. Огонь не нужно делать большой, чтобы не горели и прожарились внутри. Масло должно покрывать оладьи до середины.

8. Не ставьте оладьи друг на друга, а разложите, чтобы остыли, потому что если поставить на горку горячими – могут упасть.

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