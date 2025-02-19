Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш
Ленивые бендерики без заморочки можно очень легко приготовить из лаваша. Для этого блюда вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. К тому же, не придется ничего вымешивать, что значительно экономит время.
Идея приготовления ленивых бендериков из лаваша опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Для начинки возьмите фарш.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- любимая зелень
- соль и перец по вкусу
- яйца – 1 шт. в фарш и 2 шт. для кляра
Способ приготовления:
1. В фарш добавить лук, одно яйцо, зелень и специи.
2. Отлично перемешать.
3. Лаваш нарезать длинными полосками, тоненько смазываем фаршем.
4. Сформировать бендерики.
5. Далее бендерики погрузить во взбитые яйца.
6. Обжарить на среднем огне с двух сторон золотую корочку.
7. Обжаренные бендерики выложить в форму для запекания.
8. Готовить 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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