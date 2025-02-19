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Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
78
Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

Ленивые бендерики без заморочки можно очень легко приготовить из лаваша. Для этого блюда вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. К тому же, не придется ничего вымешивать, что значительно экономит время.

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Идея приготовления ленивых бендериков из лаваша опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instagram. Для начинки возьмите фарш.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт.
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • любимая зелень
  • соль и перец по вкусу
  • яйца – 1 шт. в фарш и 2 шт. для кляра

Способ приготовления:

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

1. В фарш добавить лук, одно яйцо, зелень и специи.

2. Отлично перемешать.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

3. Лаваш нарезать длинными полосками, тоненько смазываем фаршем.

4. Сформировать бендерики.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

5. Далее бендерики погрузить во взбитые яйца.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

6. Обжарить на среднем огне с двух сторон золотую корочку.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

7. Обжаренные бендерики выложить в форму для запекания.

Ленивые бендерики из фарша на скорую руку: понадобится лаваш

8. Готовить 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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