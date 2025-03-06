Ленивый пирог из лаваша с творогом: вариант сытного блюда для всей семьи

Лаваш – идеальное основание для приготовления быстрых и сытных блюд для всей семьи. Из него можно сделать вкусный творожный пирог. Выпекается он всего 30 минут.

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Идея приготовления сырного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. В этом блюде нужно объединить несколько видов сыра,

Ингредиенты:

тортилья – 2 шт. (или лаваш)

сыр твердый – 200 г

творог кисломолочный 5% – 100 г.

сливки 10% или сметана – 200 г.

яйца куриные – 3 шт.

соль, любимые специи.

Способ приготовления:

1. Выложить один лист лаваша на дно формы для запекания.

2. Посыпать творогом.

3. Выложить второе письмо лаваша.

4. Для начинки смешать тертый сыр и сыр кисломолочный.

5. Выложить в форму для запекания.

6. Добавить заливку из сливок, яиц и соли.

7. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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