Видео дня
Ленивый пирог из лаваша с творогом: вариант сытного блюда для всей семьи
Лаваш – идеальное основание для приготовления быстрых и сытных блюд для всей семьи. Из него можно сделать вкусный творожный пирог. Выпекается он всего 30 минут.
Идея приготовления сырного пирога из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. В этом блюде нужно объединить несколько видов сыра,
Ингредиенты:
- тортилья – 2 шт. (или лаваш)
- сыр твердый – 200 г
- творог кисломолочный 5% – 100 г.
- сливки 10% или сметана – 200 г.
- яйца куриные – 3 шт.
- соль, любимые специи.
Способ приготовления:
1. Выложить один лист лаваша на дно формы для запекания.
2. Посыпать творогом.
3. Выложить второе письмо лаваша.
4. Для начинки смешать тертый сыр и сыр кисломолочный.
5. Выложить в форму для запекания.
6. Добавить заливку из сливок, яиц и соли.
7. Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: