Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

Вертута – это традиционное сладкое кулинарное изделие в Украине. Этот десерт представляет собой печенье из коржей, смазанных начинкой и скрученых трубочкой.

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Как приготовить вертуту с яблоками, в TikTok рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. В этом рецепте вы не встретите затруднений с приготовлением теста или начинки.

Ингредиенты для теста

Масло растительное – 3 ст.л.

Кипяток – 300 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 500 гр.

Ингредиенты для начинки

Яблоки – 4 шт.

Сахар – 4 ст.л.

Крахмал – 4 ст.л.

Мед

Способ приготовления

1.Масло, кипяток, соль и сахар объединить, добавить муку.

2. Яблоки почистить и добавить корицу, мед и крахмал.

3. Тонко раскатываем тесто, добавляем начинку, закрываем края на заворачиваем плотный рулет.

4. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

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