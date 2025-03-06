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Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
228
Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

Вертута – это традиционное сладкое кулинарное изделие в Украине. Этот десерт представляет собой печенье из коржей, смазанных начинкой и скрученых трубочкой.

Видео дня

Как приготовить вертуту с яблоками, в TikTok рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. В этом рецепте вы не встретите затруднений с приготовлением теста или начинки.

Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

Ингредиенты для теста

  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Кипяток – 300 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Мука – 500 гр.

Ингредиенты для начинки

  • Яблоки – 4 шт.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Крахмал – 4 ст.л.
  • Мед

Способ приготовления

1.Масло, кипяток, соль и сахар объединить, добавить муку.

Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

2. Яблоки почистить и добавить корицу, мед и крахмал.

Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

3. Тонко раскатываем тесто, добавляем начинку, закрываем края на заворачиваем плотный рулет.

Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев

4. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.

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