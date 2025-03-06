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Постная вертута с яблоками: как приготовить старинное блюдо украинцев
Вертута – это традиционное сладкое кулинарное изделие в Украине. Этот десерт представляет собой печенье из коржей, смазанных начинкой и скрученых трубочкой.
Как приготовить вертуту с яблоками, в TikTok рассказала фудблогер с ником diana kulikovska. В этом рецепте вы не встретите затруднений с приготовлением теста или начинки.
Ингредиенты для теста
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Кипяток – 300 мл.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 500 гр.
Ингредиенты для начинки
- Яблоки – 4 шт.
- Сахар – 4 ст.л.
- Крахмал – 4 ст.л.
- Мед
Способ приготовления
1.Масло, кипяток, соль и сахар объединить, добавить муку.
2. Яблоки почистить и добавить корицу, мед и крахмал.
3. Тонко раскатываем тесто, добавляем начинку, закрываем края на заворачиваем плотный рулет.
4. Выпекаем в течение 45 минут при 180 градусах.
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