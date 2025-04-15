Летний отдых в Европе: названы лучшие озера

Летом внимание туристов чаще всего приковано к европейским пляжам, однако настоящим открытием могут стать озера – живописные, спокойные и полные неожиданных впечатлений. Итальянские воды, обрамленные горами, соленые хорватские лагуны, туманные английские пейзажи – каждый из этих уголков предлагает свой уникальный тип отдыха.

Видео дня

Издание Lonely Planet обнародовало подборку озер, которые известные путешественники-эксперты считают лучшими для летнего отдыха. Откройте для себя эти жемчужины природы – и, возможно, следующее ваше путешествие начнется не с моря.

Озеро Гарда, Италия

Гарда – это Италия в миниатюре. Огромное озеро с мягким средиземноморским климатом, где растут лимонные рощи, а гостиницы словно "приросли" к скалам. В Сирмионе можно погрузиться в римское наследие, а в северных горах увидеть доисторические хижины. Любители XX века обретут вдохновение в вилле д'Аннунцио с военным кораблем в саду.

Туристические городки Дезенцано, Лацизе, Лимон идеальны для вечерних прогулок. Вдоль побережья проложили велосипедные маршруты, а с арендованной лодкой можно увидеть Гарду с новой, невероятной перспективы.

Левико и Кальдонаццо, Италия

В тени популярного озера Гарда, среди Доломитов, прячется Вальсугана – очаровательная долина с двумя малоизвестными озерами. Левико – узкое озеро, похожее на фьорд, с кристально чистой и удивительно теплой водой. Здесь запрещены моторные лодки, следовательно, пляжи сопровождает лишь тишина и птичье пение.

Для любителей активного отдыха – соседнее озеро Кальдонаццо. Здесь проводит уроки водных лыж сам чемпион мира Томас Дегаспери. После адреналина – термальные курорты, ночные наблюдения за звездами, художественная галерея Arte Sella и, конечно, местная кухня: от канедерли до джелато на берегу озера. Самое приятное – здесь комфортно и бюджетно даже в высокий сезон.

Боденское озеро (Германия, Австрия, Швейцария)

Боденское озеро – второе по величине в Центральной Европе. Это сочетание природной красоты и культурной многозвучности. Прогулка по 260-километровой велодорожке позволяет за день пересечь границы Австрии, Германии и Швейцарии.

Среди жемчужин – альпийский Брегенц, музей старинных домов в Германии, сад-остров Майнау и средневековый городок Штайн-на-Рейне. А для душевной перезагрузки стоит увидеть виноградники Мерсбурга и альпийские тропы над озером.

Малое и Большое озеро, Хорватия

Остров Млет – место, где, по преданию, Одиссей провел семь лет. Здесь есть два солоноватых озера, очень теплых и прозрачных. Можно отправиться на лодке в монастырь XII века на острове Святой Марии. Озера входят в состав Национального парка – 5400 гектаров дикой природы, где пахнет сосной и соленым ветром. Идеальное место для бегства из Дубровника – всего два часа в пароме.

Блед и Бохинь, Словения

Два озера – два настроения. Блед – романтическая сказка с островом и замком на скале. Здесь катаются на лодках, пробуют кремовый торт и любуются Альпами. Бохинь – идеальное место для активного отдыха: каяки, велосипеды, конные маршруты.

Анси, Франция

Самое чистое озеро Европы в окружении Французских Альп – это Анси. Город на северной оконечности озера похож на сказочную декорацию: каналы, пастельные фасады и средневековый замок с видом на вершины Бож. На озере – плавание, SUP, парапланеризм, велопрогулки, пляжи. Изысканные рестораны (в том числе Le Clos des Sens с тремя звездами Мишлен) и романтическая атмосфера превращают это место в райскую точку на карте Франции.

Баттермир и Крамок-Вотер, Англия

Озерный край Англии имеет много известных локаций, но настоящая тишина здесь, на Баттермир и Крамок-Вотер. Это два спокойных водоема, окруженные горами, полями и узкими тропинками. Идеальны для пеших прогулок, холодного купания и созерцания. Следует подняться на Флитвит-Пайк или обойти Баттермир по кругу. Для ночевки можно выбрать кемпинг Skye Farm или уютный хостел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших озерах Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.