Линдси Лохан сыграла в еще одном ромкоме Netflix: когда выйдет фильм

В скором времени начнется праздничный сезон, а лучший способ получить рождественское настроение – насладиться атмосферной романтической комедией. Netflix объявил, что выпустит рождественский ромок "Наша маленькая тайна".

Главную роль сыграет известная и очень популярная в 2000-х актриса Линдси Лохан. Детали рассказало издание Variety.

"Наша маленькая тайна" выйдет на экраны именно в канун праздничного сезона – 27 ноября.

Роли также исполнят:

Кристин Ченовет, обладательница премии "Тони";

Иен Гардинг из сериала "Хорошенькие лжецы" ("Pretty Little Liars");

Тим Мэдоуз из актерского состава "SNL" and "Mean Girls".

Сюжет прост, но для романтической комедии вполне сгодится. В центре истории – двое бывших, которым приходится проводить Рождество вместе после того, как они понимают, что их новые партнеры являются родными братом и сестрой.

Режиссером фильма выступил Стивен Герек, известный по ленте "The Mighty Ducks". Продюсерами стали Майк Эллиот и Лиза Гудинг (Bring It On: In it to Win it), а сценарий написала Хейли ДеДоминичис.

Лохан возвращается на большие экраны и начала активное сотрудничество с Netflix. В 2022 году она снялась в фильме "Falling for Christmas", а в этом году выпустила весенний фильм "Irish Wish". Это будет третий ромком с Лохан на Netflix через два года.

