Как обрезать лаванду, чтобы цвела все лето: советы для новичков
Регулярная обрезка лаванды является ключевым элементом ухода. Она предотвращает огрубение стеблей, поддерживает компактную форму куста. Как и в случае с розами или клематисами, регулярное формирование растения стимулирует развитие новых побегов.
Эксперты рассказали об оптимальных сроках, технике обрезки и распространенных ошибках. Так растения дольше будут радовать ароматным цветением.
Когда и как обрезать лаванду
Эксперты советуют проводить обрезку дважды в год: ранней весной – для удаления поврежденных после зимы стеблей, и после основного цветения – в августе или сентябре.
Однако точное время зависит от сорта:
- Английская лаванда – выносливый сорт, которому рекомендована регулярная обрезка в конце лета.
- Французская лаванда – теплолюбивая, менее устойчива к морозам, требует деликатного формирования и удаления сухих цветов в течение сезона. После середины сентября обрезку следует прекратить.
Что нужно для обрезки
Набор инструментов минимальный:
- острый и чистый секатор;
- садовые перчатки (при необходимости);
- емкость или мешок для срезанного материала.
Пошаговый процесс
Весенняя обрезка:
- Удаляют все сухие и поврежденные ветви.
- Растение формируют, укорачивая не более трети куста.
- Обрезку выполняют чуть выше новых зеленых побегов – деревянистую основу не трогают, чтобы не нарушить рост.
Летняя обрезка:
- Проводится после завершения цветения.
- Удаляют увядшие цветы и несколько сантиметров листьев.
- Регулярно в течение лета обрезают сухие стебли выше новых приростов.
Процесс обрезки лаванды имеет еще и терапевтический эффект. Садоводы советуют не спешить – измельчив срезанные цветы в ладони, можно насладиться естественным лавандовым ароматом.
Как не навредить растению во время обрезки
Главное – пользоваться только острым и чистым секатором. Избегайте срезов по диагонали и обрезки ниже деревянистой части. Чрезмерное увлажнение в этот период также нежелательно – после обрезки лаванда вступает в период покоя.
Обязательна ли ежегодная обрезка
Да. Ежегодная обрезка способствует омоложению растения и активному цветению. Оставление сухих цветов тормозит развитие и снижает декоративность куста.
Какая польза от удаления сухих цветов
Удаление увядших соцветий стимулирует появление новых цветков, продлевает период цветения и помогает сохранить эстетику клумбы до конца сезона.
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