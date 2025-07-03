Как обрезать лаванду, чтобы цвела все лето: советы для новичков

Регулярная обрезка лаванды является ключевым элементом ухода. Она предотвращает огрубение стеблей, поддерживает компактную форму куста. Как и в случае с розами или клематисами, регулярное формирование растения стимулирует развитие новых побегов.

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Эксперты рассказали об оптимальных сроках, технике обрезки и распространенных ошибках. Так растения дольше будут радовать ароматным цветением.

Когда и как обрезать лаванду

Эксперты советуют проводить обрезку дважды в год: ранней весной – для удаления поврежденных после зимы стеблей, и после основного цветения – в августе или сентябре.

Однако точное время зависит от сорта:

Английская лаванда – выносливый сорт, которому рекомендована регулярная обрезка в конце лета.

Французская лаванда – теплолюбивая, менее устойчива к морозам, требует деликатного формирования и удаления сухих цветов в течение сезона. После середины сентября обрезку следует прекратить.

Что нужно для обрезки

Набор инструментов минимальный:

острый и чистый секатор;

садовые перчатки (при необходимости);

емкость или мешок для срезанного материала.

Пошаговый процесс

Весенняя обрезка:

Удаляют все сухие и поврежденные ветви.

Растение формируют, укорачивая не более трети куста.

Обрезку выполняют чуть выше новых зеленых побегов – деревянистую основу не трогают, чтобы не нарушить рост.

Летняя обрезка:

Проводится после завершения цветения.

Удаляют увядшие цветы и несколько сантиметров листьев.

Регулярно в течение лета обрезают сухие стебли выше новых приростов.

Процесс обрезки лаванды имеет еще и терапевтический эффект. Садоводы советуют не спешить – измельчив срезанные цветы в ладони, можно насладиться естественным лавандовым ароматом.

Как не навредить растению во время обрезки

Главное – пользоваться только острым и чистым секатором. Избегайте срезов по диагонали и обрезки ниже деревянистой части. Чрезмерное увлажнение в этот период также нежелательно – после обрезки лаванда вступает в период покоя.

Обязательна ли ежегодная обрезка

Да. Ежегодная обрезка способствует омоложению растения и активному цветению. Оставление сухих цветов тормозит развитие и снижает декоративность куста.

Какая польза от удаления сухих цветов

Удаление увядших соцветий стимулирует появление новых цветков, продлевает период цветения и помогает сохранить эстетику клумбы до конца сезона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы можно срезать не один раз, чтобы получить длительное цветение.

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