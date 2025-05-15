Лучше не сажать во дворе: какие деревья притягивают молнии

С давних времен замечали, что во время непогоды молния чаще всего бьет в одни и те же деревья. Сегодня же эти наблюдения подтверждены наукой: причина этому – высота дерева, влажность ствола и содержание электропроводящих веществ в его клетках.

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Во время грозы деревья становятся естественными "громоотводами" – они часто принимают удар молнии на себя. Однако не все они одинаково "привлекательны" для атмосферного разряда. OBOZ.UA публикует перечень основных деревьев, которые не рекомендуется высаживать на приусадебном участке или рядом со зданиями.

Дуб

Дуб считается одним из самых электропроводящих деревьев. Именно он чаще всего становится целью молнии во время грозы. Причина – высокая концентрация влаги и дубильных веществ в древесине, которая хорошо проводит электричество.

Статистика подтверждает: более 50 из 100 ударов молнии приходятся именно на дубы. В природе это легко заметить – одиночные дубы в полях или на опушках нередко имеют следы от атмосферного разряда. Высаживать такое дерево вблизи дома крайне опасно: в случае удара молнии оно может загореться или стать причиной разрушений.

Сосна

Сосна – еще одно дерево, которое активно притягивает молнию. После удара в нее кора буквально разлетается на десятки метров, образуя опасные обломки. Это связано с быстрым испарением влаги внутри ствола, что вызывает взрывоподобную реакцию.

Особенно опасно, если сосна растет близко к жилому дому – обломки могут повредить фасад, окна или крышу. Кроме того, это хвойное дерево быстро воспламеняется, поэтому при ударе молнии риск пожара значительно возрастает.

Тополь

Тополя растут высоко и быстро – именно эти характеристики делают их заметными "мишенями" для молний. Но есть еще одна опасная особенность: ветви тополя достаточно хрупкие и легко ломаются. Если молния попадет в дерево вблизи дома, падающие ветки могут повредить крышу или стены, а в случае возгорания – вызвать пожар.

Кроме того, тополь накапливает влагу в листьях и древесине, а его корневая система не слишком глубокая, что делает дерево менее устойчивым во время ураганов – оно может просто сломаться или упасть.

Что стоит учесть при выборе деревьев для двора

Высота дерева. Чем выше дерево, тем больше вероятность, что именно в него ударит молния. Влажность древесины. Деревья с насыщенной влажной сердцевиной чаще становятся проводниками. Место расположения. Одиночные деревья на открытых пространствах – особенно уязвимы.

Более безопасные альтернативы

Для двора лучше выбирать менее электропроводящие породы: клен, ясень, липу, рябину или яблоню. Они имеют меньшую влажность в древесине и, как правило, не достигают критической высоты, чтобы притягивать молнию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя делать во время грозы и где лучше прятаться от молнии.

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