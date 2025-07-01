Туристам не рады: куда в Европе не стоит ехать из-за протестов

С приближением летнего сезона Европа ощущает не только солнечное тепло, но и растущую волну недовольства местных жителей. Массовые протесты против чрезмерного туризма охватывают популярные курорты по всему континенту.

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Для путешественников, которые ищут спокойного отдыха, это четкий сигнал: некоторые из любимых направлений стали центрами гражданских беспорядков, где местные требуют возвращения своих городов, которые "задушены" массовым туризмом. Эта ситуация создает напряженную атмосферу и требует от туристов осознанного подхода к планированию поездок этим летом, отмечает Travel Off Path's.

Испания

Испания превратилась в эпицентр антитуристического движения, где скоординированные акции протеста происходят как на материке, так и на известных островах. Барселона, жемчужина Каталонии, стала "нулевой точкой" для недовольства жителей, протестующих против роста цен на жилье и нагрузки на коммунальные услуги.

Вместо нее стоит посетить Жирону, предлагающую похожую каталонскую культуру без огромной толпы. Столица, Мадрид, также не избежала протестов; здесь отличной альтернативой станет Саламанка. На Балеарских островах, в частности в Пальма-де-Майорке и на Ибице, тысячи людей выступили против жилищного кризиса и неустойчивого туризма. Менорка и Форментера предлагают более спокойную атмосферу и нетронутые пляжи.

Солнечный юг Испании

Это направление также испытывает последствия чрезмерного туризма. Севилья, Гранада и Малага – эти три жемчужины Андалусии стали свидетелями уличных демонстраций против туристической модели, которая, по словам местных, вытесняет их из собственных домов из-за роста цен. В качестве альтернативы можно рассмотреть Кадис, древний портовый город с прекрасной морской кухней, или Кордову, где можно окунуться в захватывающие арки Мескита-Собора.

Волна недовольства распространилась и на различные северные регионы Испании. Бильбао и Сан-Себастьян, известные своим искусством и кухней мирового класса, теперь также стали известными благодаря протестам против "туристификации". В качестве альтернативы стоит посетить Сантандер, элегантную столицу Кантабрии с прекрасным заливом и пляжами. Валенсия, третий по величине город Испании, также сопротивляется, предлагая Сарагосу с ее богатой римской историей.

Канарские острова

Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте также переживают массовые протесты; вместо них можно выбрать Ла-Пальму, известную как "Прекрасный остров" и идеальную для пеших прогулок.

Италия

Недовольство прочно пересекло Средиземное море и добралось до Италии. Милан и Генуя испытывают недовольство местных жителей. Венеция, что является примером чрезмерного туризма, продолжает видеть протесты, несмотря на новые сборы за въезд. Однако можно посетить Триест, величественный портовый город с захватывающей австро-венгерской историей и собственными каналами, но без душных толп.

Альтернативами могут быть Турин с его аристократической грацией и египетским музеем, или Болонья, славящаяся своей кулинарией и колоннадными улицами. Неаполь и Палермо, оживленные сердца Южной Италии, протестуют против нагрузки на свою уникальную культурную ткань. В этом регионе можно выбрать Бари или Катанию как более аутентичные направления.

Лиссабон

Очаровательные, наполненные трамваями холмы Лиссабона стали ареной протестов против жилищного кризиса, усугубляемого туризмом. Для тех, кто ищет истории и шарма, лучше отправиться в Коимбру, где находится старейший университет Португалии и богатые традиции музыки фаду, которые могут конкурировать с лиссабонскими.

Лето протестов знаменует собой четкий поворотный момент для европейского туризма. Послание от местных жителей, которое часто теряется в сенсационных заголовках, не означает "уезжайте навсегда", а является отчаянной просьбой о более устойчивом и уважительном пути развития. Навигация в этой новой развивающейся реальности требует больше, чем просто путеводитель; она требует осознанности и готовности адаптироваться.

Выбирая менее известную альтернативу или просто более внимательно относясь к своему влиянию, вы все еще можете открыть невероятную душу Европы, даже когда самый проторенный путь демонстрирует свои трещины.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Европе туристы смогут насладиться прохладой и спастись от жары.

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