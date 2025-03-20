Лучшее время для отпуска по знакам зодиака: гороскоп для Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб

У нас есть свое любимое время для отдыха. Кто-то предпочитает лето, а кто-то – более спокойные месяцы осени и зимы.

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По мнению астрологов, для каждого знака зодиака есть определенные даты и времена года, наиболее благоприятные для обновления, приключений и отдыха, пишет Madeinvilnius. Узнайте, когда лучше всего планировать отпуск Весам, Скорпиону, Стрельцу, Козерогу, Водолею и Рыбам в гороскопе.

Весы

Май – июнь, сентябрь – октябрь

Весы любят красивые места. Весна и осень для них – идеальное время для отпуска, когда они могут насладиться красками и гармонией природы.

Скорпион

Ноябрь – январь, март

Скорпионы стремятся получить интенсивные и загадочные впечатления. Лучшие месяцы для их отдыха – поздняя осень и зима. В это время они смогут отвлечься от повседневности.

Стрелец

Целый год!

Стрельцы обожают путешествия и могут отправиться в отпуск когда угодно. Особенно благоприятные периоды для них – зима и весна. В настоящее время они могут открыть новые культуры и пережить приключения.

Козерог

Январь – март, сентябрь

Для Козорогов благоприятное время – конец зимы или начало осени. В настоящее время они могут качественно отдохнуть от работы.

Водолей

Январь – март, октябрь

Водолеи ценят необычные путешествия. Лучший отпуск для них, когда есть возможность избежать толпы и открыть для себя что-то уникальное. Это зима и осень.

Рыбы

Июнь – сентябрь

Рыбы ищут внутреннего покоя и гармонии с природой. Лето будет для них наиболее благоприятно для поездок в места, где можно отдохнуть и восстановить силы.