Луковый пирог на слоеном тесте: как вкусно приготовить блюдо для всей семьи
Домашние пироги можно готовить из любого теста и с разными начинками, среди которых особое место занимает рыбные, овощные и мясные, еще очень вкусно будет с картофелем и сыром, грибами и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с луком, и слоеным тестом.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Лук порей – 3 стебля
- Сыр твердый – 100 г
- Сыр Фета – 80 г
- Сливки – 50 г
- Яйцо – 1 шт.
- Оливковое масло
- Сливочное масло
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Луковицу мелко режем. В сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло. Бросаем лук и тушим его на среднем огне до золотистости.
2. Лук-порей разрезаем вдоль пополам. Мелко шинкуем. Добавляем к белому луку и тушим, пока он не станет мягким (примерно 10 минут). Солим и перчим по вкусу.
3. Смазываем форму сливочным маслом и кладем в нее тесто. Хорошо прижимаем его к бортам и обрезаем лишнее. Протыкаем дно вилкой, кладем форму с тестом в холодильник.
4. Лук высыпаем в миску, добавляем сыры, сливки и яйцо, перемешиваем и доводим по вкусу (соль/перец). Достаем тесто из холодильника. Выливаем в него начинку и равномерно ее распределяем.
5. Запекаем в духовке при 190 С, пока тесто не станет золотистым, примерно 40 минут.
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