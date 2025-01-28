Луковый пирог на слоеном тесте: как вкусно приготовить блюдо для всей семьи

Домашние пироги можно готовить из любого теста и с разными начинками, среди которых особое место занимает рыбные, овощные и мясные, еще очень вкусно будет с картофелем и сыром, грибами и луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с луком, и слоеным тестом.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 250 г

Лук – 1 шт.

Лук порей – 3 стебля

Сыр твердый – 100 г

Сыр Фета – 80 г

Сливки – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Оливковое масло

Сливочное масло

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Луковицу мелко режем. В сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло. Бросаем лук и тушим его на среднем огне до золотистости.

2. Лук-порей разрезаем вдоль пополам. Мелко шинкуем. Добавляем к белому луку и тушим, пока он не станет мягким (примерно 10 минут). Солим и перчим по вкусу.

3. Смазываем форму сливочным маслом и кладем в нее тесто. Хорошо прижимаем его к бортам и обрезаем лишнее. Протыкаем дно вилкой, кладем форму с тестом в холодильник.

4. Лук высыпаем в миску, добавляем сыры, сливки и яйцо, перемешиваем и доводим по вкусу (соль/перец). Достаем тесто из холодильника. Выливаем в него начинку и равномерно ее распределяем.

5. Запекаем в духовке при 190 С, пока тесто не станет золотистым, примерно 40 минут.

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