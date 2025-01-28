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Луковый пирог на слоеном тесте: как вкусно приготовить блюдо для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
93
Луковый пирог на слоеном тесте: как вкусно приготовить блюдо для всей семьи

Домашние пироги можно готовить из любого теста и с разными начинками, среди которых особое место занимает рыбные, овощные и мясные, еще очень вкусно будет с картофелем и сыром, грибами и луком. 

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Домашний луковый пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога с луком, и слоеным тестом. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • Слоеное тесто – 250 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Лук порей – 3 стебля
  • Сыр твердый – 100 г
  • Сыр Фета – 80 г
  • Сливки – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Луковицу мелко режем. В сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло. Бросаем лук и тушим его на среднем огне до золотистости.

Лук для начинки

2. Лук-порей разрезаем вдоль пополам. Мелко шинкуем. Добавляем к белому луку и тушим, пока он не станет мягким (примерно 10 минут). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

3. Смазываем форму сливочным маслом и кладем в нее тесто. Хорошо прижимаем его к бортам и обрезаем лишнее. Протыкаем дно вилкой, кладем форму с тестом в холодильник.

Приготовление пирога

4. Лук высыпаем в миску, добавляем сыры, сливки и яйцо, перемешиваем и доводим по вкусу (соль/перец). Достаем тесто из холодильника. Выливаем в него начинку и равномерно ее распределяем.

Сколько выпекать пирог

5. Запекаем в духовке при 190 С, пока тесто не станет золотистым, примерно 40 минут.

Готовый луковый пирог

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