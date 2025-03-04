Люля, люлька или люляк: что это и как правильно приготовить традиционное лозовское блюдо
Люля, люляка, или люляк – традиционный лозовской вид выпечки, ставший просто легендарным среди местного населения. Его вкус настолько невероятен, что попробовать это блюдо даже те, кто никогда не бывал в том регионе Украины.
Как приготовить люляк, в Instagram показали на странице smachni_receptu_blogeriv. Оказывается, это просто сделать и дома.
Ингредиенты для теста
- Мука – 330-360 гр.
- Смесь молока и воды 50/50 – 235 мл.
- Дрожжи сухие – 4 гр.
- Сахар – ½ ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 15 мл.
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 200 гр.
- Лук – 170 гр.
- Вода\молоко – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Зелень
Дополнительные ингредиенты
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. В просеянной муке делаем углубление и всыпаем дрожжи, сахар и соль. Вливаем смесь молока и воды (можно либо только молоко, либо только воду) и растительное масло.
2. Начинаем замешивать тесто, вымешиваем в течение 5-7 мин и перекладываем в посуду, смазанную маслом. Тесто будет липкое, не добавляйте сразу муку, лучше смажьте руки растительным маслом, чтобы не прилипало. Оставляем подходить на 1,5-2 часа. (можно положить на ночь в холодильник и поджарить завтра).
3. Лук мелко измельчаем или перебиваем в блендере и добавляем в фарш. Чтобы люляки были еще более сочные, добавьте 2-4 ст.л. воды или молока.
4. Тесто перекладываем на поверхность, смазанную маслом, обходим и выдавливаем одинаковые шарики. Делаем колбаску и расплескиваем, кладем 1,5 ст.л. начинки и защипываем.
5. В это время очень сильно разогреваем масло.
6. Готовые трубки кладем на поверхность, смазанную маслом, пока будет разогреваться сковорода и оставляем подходить 15-20 мин.
7. Кладем блюдо швом вниз и жарим до готовности 5-7 мин с каждой стороны.
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