Люля, люлька или люляк: что это и как правильно приготовить традиционное лозовское блюдо

Люля, люляка, или люляк – традиционный лозовской вид выпечки, ставший просто легендарным среди местного населения. Его вкус настолько невероятен, что попробовать это блюдо даже те, кто никогда не бывал в том регионе Украины.

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Как приготовить люляк, в Instagram показали на странице smachni_receptu_blogeriv. Оказывается, это просто сделать и дома.

Ингредиенты для теста

Мука – 330-360 гр.

Смесь молока и воды 50/50 – 235 мл.

Дрожжи сухие – 4 гр.

Сахар – ½ ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 15 мл.

Ингредиенты для начинки

Фарш – 200 гр.

Лук – 170 гр.

Вода\молоко – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Зелень

Дополнительные ингредиенты

Масло для жарки

Способ приготовления

1. В просеянной муке делаем углубление и всыпаем дрожжи, сахар и соль. Вливаем смесь молока и воды (можно либо только молоко, либо только воду) и растительное масло.

2. Начинаем замешивать тесто, вымешиваем в течение 5-7 мин и перекладываем в посуду, смазанную маслом. Тесто будет липкое, не добавляйте сразу муку, лучше смажьте руки растительным маслом, чтобы не прилипало. Оставляем подходить на 1,5-2 часа. (можно положить на ночь в холодильник и поджарить завтра).

3. Лук мелко измельчаем или перебиваем в блендере и добавляем в фарш. Чтобы люляки были еще более сочные, добавьте 2-4 ст.л. воды или молока.

4. Тесто перекладываем на поверхность, смазанную маслом, обходим и выдавливаем одинаковые шарики. Делаем колбаску и расплескиваем, кладем 1,5 ст.л. начинки и защипываем.

5. В это время очень сильно разогреваем масло.

6. Готовые трубки кладем на поверхность, смазанную маслом, пока будет разогреваться сковорода и оставляем подходить 15-20 мин.

7. Кладем блюдо швом вниз и жарим до готовности 5-7 мин с каждой стороны.

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