Мистер Дарси умрет? Вышел трейлер нового фильма о Бриджит Джонс

Бриджит Джонс возвращается на экраны в четвертом фильме, обещающем быть трогательным и неожиданным. Трейлер картины "Бриджит Джонс: в восторге от парня" уже доступен, раскрывая, что главную героиню, которую играет Рене Зеллвегер, ждет новый этап в жизни.

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Дата премьеры фильма запланирована на 13 февраля 2025, когда он будет транслироваться на Peacock в США. История снова обещает наполнить эмоциями как старых, так и новых поклонников серии, пишет The Hollywood Reporter.

Начало нового раздела

В трейлере зрителей сразу ошеломляет известие: Марка Дарси, персонажа Колина Ферта, больше нет, что становится тяжелым ударом для Бриджит. Героиня находится в состоянии скорби, но пытается двигаться дальше, стремясь вновь обрести любовь и счастье. Этот трагический поворот определяет эмоциональную атмосферу фильма и закладывает основу новых вызовов в ее жизни.

Новая романтика на горизонте

В жизни Бриджит появляются двое мужчин, которые, возможно, помогут ей пережить потерю. Один из них — учитель в школе ее ребенка, которого играет Чиветел Эджиофор, и кажется, что он подходит Бриджиту по возрасту и взглядам. Второй — молодой рокер, которого играет Лео Вудолл, и хоть он гораздо моложе, но добавляет интригу и безудержную энергию в ее жизнь.

Возвращение знакомых лиц

Новый фильм собирает известных героев франшизы. В трейлере можно увидеть возвращение Гью Гранта как Дэниела Кливера, а также таких персонажей, как отец Бриджит (Джим Бродбент) и его мать (Джемма Джонс). Остаются неизменными и друзья Бриджит, придающие фильму привычный уют и юмор.

Новые актеры в команде

Вместе с известными актерами к фильму присоединились новые лица, среди которых Лейла Фарзад, Айла Фишер и Нико Паркер. Эти новые персонажи обещают разнообразить историю, придав современный взгляд и неожиданные сюжетные повороты.

Классика на современный лад

"Бриджит Джонс: Без ума от парня" основывается на одноименном романе Хелен Филдинг, работавшей над сценарием вместе с Эби Морган и Дэном Мейзером. Фильм обещает оставаться верным духу книги, внося новое видение событий.

Режиссерское мастерство и команда продюсеров

Режиссером ленты стал Майкл Моррис, известный по проектам "Лучше звоните по Солу" и "13 причин почему". Продюсерами являются Тим Беван, Эрик Феллнер и Джо Уоллетт, а среди исполнительных продюсеров - сама Зеллвегер и Хелен Филдинг. Эта талантливая команда обещает обеспечить высокий уровень качества и сохранение оригинальной атмосферы серии.

Премьера близится

В США фильм станет доступным 13 февраля 2025 года на платформе Peacock, и это станет отличным подарком для всех фанатов ко Дню Святого Валентина. С новым сюжетом и обновленной командой, история обещает стать одной из самых ожидаемых кинопремьер года.

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