Молодая Луна принесет нестабильность четырем знакам зодиака

Наступление новолуния 29 января может повлиять на четырех знаков зодиака – Овна, Близнецов, Скорпиона и Рыб. Период молодой Луны может принести им нестабильность, перепады настроения или неожиданные вызовы.

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Представителям этих знаков важно быть осторожными и принимать взвешенные решения, пишет Madeinvilnius. Больше того, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Овен

Овен может испытывать большее эмоциональное напряжение или желание действовать импульсивно. Энергия молодой Луны может сделать ваши эмоции нестабильными, а решения слишком поспешными. Поэтому Овну важно спокойно взвешивать все "за" и "против" перед принятием решений. Физическая активность поможет вам снять эмоциональный стресс. В этот период старайтесь не конфликтовать и терпеливо решать проблемы.

Близнецы

У Близнецов энергия новолуния может вызвать рассеянность и склонность необдуманно принимать решения. Вы можете почувствовать обеспокоенность по поводу своих будущих планов, поэтому вам стоит делать одно дело за раз. Это поможет вам избежать ошибок. Особенно в финансовой сфере избегайте импульсивных решений. Важно отдыхать в этот период, например, снять стресс поможет прогулка.

Скорпион

Скорпионы могут ощутить обострение эмоций. Вы можете зациклиться на прошедших событиях. В период новолуния могут открыться старые душевные раны, что усложнит принятие объективных решений. Важно обратить внимание на свое эмоциональное здоровье – вам поможет ведение дневника или разговор с близким человеком. Избегайте эмоциональных перегрузок – уделяйте время себе и своим потребностям. Отпустите прошлое и сосредоточьтесь на сегодняшнем дне.

Рыбы

Рыбы в период молодой Луны могут быть более склонны к эмоциональной чувствительности и чрезмерно мечтать. Поэтому вам может быть сложно правильно оценить ситуацию или принимать верные решения. Рыбам следует сосредоточиться на реальности и не полагаться на интуицию. Найдите время, чтобы отдохнуть и заняться творчеством, которое вас успокоит. Для общения обретайте тех людей, которые приносят вам эмоциональную стабильность.