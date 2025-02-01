Топ-15 самых необычных способов согреться зимой: это действительно действует!
Британцы рассказали о своих необычных методах сохранения тепла зимой, включая предварительное нагивание одежды, употребление острой пищи и использование домашнего животного в качестве "персонального обогревателя".
Но многие применяли другие – довольно уникальные – методы. Исследование было проведено по заказу PepsiCo, запускающей ограниченную серию Extra Flamin' Hot Walkers Crisps, пишет Express.
Эти методы включают запихивание газет или картона в одежду или запихивание горячего картофеля в карман. Некоторые работают с ноутбуком на коленях, чтобы получать тепло от устройства.
Остальные ложатся в постель со своим партнером, чтобы нагреть тело, а 12% забаррикадируются с помощью одеяла, чтобы защититься от холода, тогда как 13% танцуют вокруг, чтобы кровь двигалась.
Топ-15 необычных способов согреться:
- Одевание абсурдного количества слоев одежды
- Размещение в постели со своим партнером
- Обнимание своего любимца, также личного обогревателя
- Употребление острой пищи
- Работа с ноутбуком фактически на коленях
- Зажигательные танцы, чтобы разогреться.
- Строительство крепости из одеяла и пребывание в ней
- Ношение комбинезона под одеждой.
- Бег с собакой
- Обнимание теплой упаковки из-под чего-нибудь.
- Растирание тела.
- Завертывание в пузырчатую пленку
- Использование горячего картофеля в мундире в качестве грелки для рук.
- Разогрев одежды в микроволновке
- Набивка карманов газетой или картоном.
Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как сохранить тепло в квартире зимой.
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