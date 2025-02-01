УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Топ-15 самых необычных способов согреться зимой: это действительно действует!

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
219
Топ-15 самых необычных способов согреться зимой: это действительно действует!

Британцы рассказали о своих необычных методах сохранения тепла зимой, включая предварительное нагивание одежды, употребление острой пищи и использование домашнего животного в качестве "персонального обогревателя".

Видео дня

Но многие применяли другие – довольно уникальные – методы. Исследование было проведено по заказу PepsiCo, запускающей ограниченную серию Extra Flamin' Hot Walkers Crisps, пишет Express.

Эти методы включают запихивание газет или картона в одежду или запихивание горячего картофеля в карман. Некоторые работают с ноутбуком на коленях, чтобы получать тепло от устройства.

Остальные ложатся в постель со своим партнером, чтобы нагреть тело, а 12% забаррикадируются с помощью одеяла, чтобы защититься от холода, тогда как 13% танцуют вокруг, чтобы кровь двигалась.

Топ-15 необычных способов согреться:

  1. Одевание абсурдного количества слоев одежды
  2. Размещение в постели со своим партнером
  3. Обнимание своего любимца, также личного обогревателя
  4. Употребление острой пищи
  5. Работа с ноутбуком фактически на коленях
  6. Зажигательные танцы, чтобы разогреться.
  7. Строительство крепости из одеяла и пребывание в ней
  8. Ношение комбинезона под одеждой.
  9. Бег с собакой
  10. Обнимание теплой упаковки из-под чего-нибудь.
  11. Растирание тела.
  12. Завертывание в пузырчатую пленку
  13. Использование горячего картофеля в мундире в качестве грелки для рук.
  14. Разогрев одежды в микроволновке
  15. Набивка карманов газетой или картоном.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как сохранить тепло в квартире зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.