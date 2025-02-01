Топ-15 самых необычных способов согреться зимой: это действительно действует!

Британцы рассказали о своих необычных методах сохранения тепла зимой, включая предварительное нагивание одежды, употребление острой пищи и использование домашнего животного в качестве "персонального обогревателя".

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Но многие применяли другие – довольно уникальные – методы. Исследование было проведено по заказу PepsiCo, запускающей ограниченную серию Extra Flamin' Hot Walkers Crisps, пишет Express.

Эти методы включают запихивание газет или картона в одежду или запихивание горячего картофеля в карман. Некоторые работают с ноутбуком на коленях, чтобы получать тепло от устройства.

Остальные ложатся в постель со своим партнером, чтобы нагреть тело, а 12% забаррикадируются с помощью одеяла, чтобы защититься от холода, тогда как 13% танцуют вокруг, чтобы кровь двигалась.

Топ-15 необычных способов согреться:

Одевание абсурдного количества слоев одежды Размещение в постели со своим партнером Обнимание своего любимца, также личного обогревателя Употребление острой пищи Работа с ноутбуком фактически на коленях Зажигательные танцы, чтобы разогреться. Строительство крепости из одеяла и пребывание в ней Ношение комбинезона под одеждой. Бег с собакой Обнимание теплой упаковки из-под чего-нибудь. Растирание тела. Завертывание в пузырчатую пленку Использование горячего картофеля в мундире в качестве грелки для рук. Разогрев одежды в микроволновке Набивка карманов газетой или картоном.

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