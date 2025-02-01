Поможет оставаться в форме: рецепт полезного обеда с овощами, который готовится 15 минут

Правильное питание не только добавляет энергии, но и может помочь вашей коже и волосам сиять, а также снизить риск серьезных проблем со здоровьем.

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Овощи – это прекрасный ингредиент для полезных блюд, но иногда есть простой салат – это достаточно надоедливо. Именно в таком случае можно воспользоваться хорошим рецептом здорового обеда, который готовится не больше 15 минут. Он был опубликован на странице @on.trac5 в Instagram, которую ведет тренер и спортсмен Кристиан Петракка.

Сначала нужно отварить рис, а между тем добавить в кастрюлю немного говядины и варить до румяности. При желании также добавьте немного чили. Это блюдо также хорошо подойдет, если в вашем холодильнике остался перец чили кон карне или рис.

Когда они почти готовы, возьмите миску и положите в нее небольшой лаваш. Взбейте яйцо и вылейте его сверху на лепешку. Поставьте в духовку на несколько минут до хрустящей корочки.

Добавьте рис и говядину в лаваш и посыпьте сверху тертым сыром. Поставьте его еще на несколько минут, пока творог не расплавится.

Далее нарежьте зеленый перец, красный перец и красный лук мелкими кусочками. Затем добавьте поверх своей оболочки. Если у вас есть банка сахарной кукурузы, не стесняйтесь добавить немного.

Вы также можете добавить ломтики халапеньо для пикантности, если хотите. Вот и все – ваше блюдо для обеда готово!

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